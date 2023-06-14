14 июня 2023

Польша станет центром техобслуживания техники НАТО

Посол в НАТО Шатковский: Польша рискует стать центром техобслуживания танков США и союзников
© Служба новостей «URA.RU»
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Польша и Германия в ближайшие дни рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard Фото:

Польша может в скором времени стать центром технического обслуживания американских танков Abrams и других, находящихся по всей Европе. Об этом сообщил постпред страны при НАТО Томаш Шатковский.

«Вполне вероятно, что Польша станет центром технического обслуживания всех танков Abrams США или других танков союзников по всей Европе», — сказал дипломат в ходе дискуссии, организованной на площадке медиа-платформы Defense One. Также сообщается, что Польша и ФРГ в ближайшие дни планируют заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard.

Ранее источник в Пентагоне говорил о том, что власти Украины мечтают создать на своей территории или в соседней Польше инфраструктуру для ремонта поставляемой военной техники из США и Европы. В скором времени этот вопрос будет решаться на встрече контактной группы союзников Украины на текущей неделе.

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Польша может в скором времени стать центром технического обслуживания американских танков Abrams и других, находящихся по всей Европе. Об этом сообщил постпред страны при НАТО Томаш Шатковский. «Вполне вероятно, что Польша станет центром технического обслуживания всех танков Abrams США или других танков союзников по всей Европе», — сказал дипломат в ходе дискуссии, организованной на площадке медиа-платформы Defense One. Также сообщается, что Польша и ФРГ в ближайшие дни планируют заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard. Ранее источник в Пентагоне говорил о том, что власти Украины мечтают создать на своей территории или в соседней Польше инфраструктуру для ремонта поставляемой военной техники из США и Европы. В скором времени этот вопрос будет решаться на встрече контактной группы союзников Украины на текущей неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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