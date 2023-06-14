14 июня 2023

В пермской столице доброты пройдет карнавал кукол

В Добрянке Пермского края 17 июня состоится фестиваль-карнавал «В гости к Чуче»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие XI Международного фестиваля театров кукол "Петрушка Великий". Екатеринбург, театр кукол, кукольный театр, петрушка великий
Множество кукол и яркие краски будут обеспечены в Добрянке (архивное фото) Фото:

В городе Добрянка Пермского края, который также называют столицей доброты, пройдет яркий карнавал кукол. Театрализованное шествие, работа различных площадок, конкурсы, мастер-классы, игровые программы — все это ждет гостей праздника в ближайшую субботу, сообщают организаторы.

«Фестиваль-карнавал — это красочная история, яркие костюмы, куклы всех видов и размеров, серия выставочных, конкурсных, театральных и познавательных мероприятий. Главное событие — Чуче-шествие — костюмированный парад участников фестиваля», — говорится на портале «59 фестивалей 59 региона».

Фестиваль развернется в Добрянке, на площади у Дворца культуры и спорта. Начнется праздник в 11 часов, вход для всех свободный.

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В городе Добрянка Пермского края, который также называют столицей доброты, пройдет яркий карнавал кукол. Театрализованное шествие, работа различных площадок, конкурсы, мастер-классы, игровые программы — все это ждет гостей праздника в ближайшую субботу, сообщают организаторы. «Фестиваль-карнавал — это красочная история, яркие костюмы, куклы всех видов и размеров, серия выставочных, конкурсных, театральных и познавательных мероприятий. Главное событие — Чуче-шествие — костюмированный парад участников фестиваля», — говорится на портале «59 фестивалей 59 региона». Фестиваль развернется в Добрянке, на площади у Дворца культуры и спорта. Начнется праздник в 11 часов, вход для всех свободный.
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© Служба новостей «URA.RU»
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