В пермской столице доброты пройдет карнавал кукол

В городе Добрянка Пермского края, который также называют столицей доброты, пройдет яркий карнавал кукол. Театрализованное шествие, работа различных площадок, конкурсы, мастер-классы, игровые программы — все это ждет гостей праздника в ближайшую субботу, сообщают организаторы.
«Фестиваль-карнавал — это красочная история, яркие костюмы, куклы всех видов и размеров, серия выставочных, конкурсных, театральных и познавательных мероприятий. Главное событие — Чуче-шествие — костюмированный парад участников фестиваля», — говорится на портале «59 фестивалей 59 региона».
Фестиваль развернется в Добрянке, на площади у Дворца культуры и спорта. Начнется праздник в 11 часов, вход для всех свободный.
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