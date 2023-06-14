14 июня 2023

На трассе М-5 в Челябинской области из-за взрывов продлили ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, проезжая часть, нарушение пдд, гибдд, дпс, полицейский, ограничение движения
В ГИБДД просят водителей учитывать изменение схемы движения Фото:

Взрывные работы на автодороге М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) перенесены 15 июня в связи с осложнением при производстве буро-взрывных работ. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Сегодня, 15 июня, в связи с осложнением при производстве буро-взрывных работ на М-5 „Урал“ время снятия перекрытия движения переносится на 16:00. Речь идет об участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 на территории Ашинского района», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее Госавтоинспекция области информировала, что ограничения на данном участке трассы 15 июня будут действовать с 10:00 до 13:00 часов. Движение легкового и пассажирского транспорта будет осуществляться по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Всем грузовикам на время буровзрывных работ проезд запрещен.

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Взрывные работы на автодороге М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) перенесены 15 июня в связи с осложнением при производстве буро-взрывных работ. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Сегодня, 15 июня, в связи с осложнением при производстве буро-взрывных работ на М-5 „Урал“ время снятия перекрытия движения переносится на 16:00. Речь идет об участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 на территории Ашинского района», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее Госавтоинспекция области информировала, что ограничения на данном участке трассы 15 июня будут действовать с 10:00 до 13:00 часов. Движение легкового и пассажирского транспорта будет осуществляться по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Всем грузовикам на время буровзрывных работ проезд запрещен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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