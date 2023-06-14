На трассе М-5 в Челябинской области из-за взрывов продлили ограничения

15 июня 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

В ГИБДД просят водителей учитывать изменение схемы движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Взрывные работы на автодороге М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) перенесены 15 июня в связи с осложнением при производстве буро-взрывных работ. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Сегодня, 15 июня, в связи с осложнением при производстве буро-взрывных работ на М-5 „Урал“ время снятия перекрытия движения переносится на 16:00. Речь идет об участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 на территории Ашинского района», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее Госавтоинспекция области информировала, что ограничения на данном участке трассы 15 июня будут действовать с 10:00 до 13:00 часов. Движение легкового и пассажирского транспорта будет осуществляться по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Всем грузовикам на время буровзрывных работ проезд запрещен.

Взрывные работы на автодороге М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) перенесены 15 июня в связи с осложнением при производстве буро-взрывных работ. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Сегодня, 15 июня, в связи с осложнением при производстве буро-взрывных работ на М-5 „Урал“ время снятия перекрытия движения переносится на 16:00. Речь идет об участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 на территории Ашинского района», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее Госавтоинспекция области информировала, что ограничения на данном участке трассы 15 июня будут действовать с 10:00 до 13:00 часов. Движение легкового и пассажирского транспорта будет осуществляться по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Всем грузовикам на время буровзрывных работ проезд запрещен.