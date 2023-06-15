Челябинский экс-министр заступил на новую работу

Министерство просвещения РФ подписало приказ о назначении Александра Кузнецова и. о. ректора ЮУрГГПУ
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Поездка Дубровского в Златоуст Златоустовский электрометаллургический завод Челябинск, кузнецов александр
Учредители ЮУрГГПУ подписали приказ о назначении Александра Кузнецова Фото:

Экс-министр образования Челябинской области Александр Кузнецов приступил 15 июня к работе в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Сегодня Кузнецова в должности и. о. ректора представили коллективу ЮУрГГПУ, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.

«Александр Кузнецов сегодня назначен исполняющим обязанности ректора ЮУрГГПУ. Приказ подписан нашими учредителями — Министерством просвещения Российской Федерации», — заявили URA.RU в пресс-службе вузе.

В университете отметили, что знакомство с преподавателями вуза носило формальный характер, где Кузнецова представили коллективу в новом статусе. Сам экс-министр хорошо знает не только ЮУрГГПУ, но его руководящий и преподавательский состав.

Кузнецов ушел в отставку раньше ожидаемого срока, чтобы стать и. о. ректора университета. Полномочия действующего ректора Татьяны Чумаченко истекают 15 июня.

Пост регионального министра Кузнецов занимал с 2010 года. Он считается одним из политических «долгожителей» региона, поскольку руководил министерством при нескольких губернаторах: Михаиле Юревиче, Борисе Дубровском и Алексее Текслере.

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Экс-министр образования Челябинской области Александр Кузнецов приступил 15 июня к работе в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Сегодня Кузнецова в должности и. о. ректора представили коллективу ЮУрГГПУ, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. «Александр Кузнецов сегодня назначен исполняющим обязанности ректора ЮУрГГПУ. Приказ подписан нашими учредителями — Министерством просвещения Российской Федерации», — заявили URA.RU в пресс-службе вузе. В университете отметили, что знакомство с преподавателями вуза носило формальный характер, где Кузнецова представили коллективу в новом статусе. Сам экс-министр хорошо знает не только ЮУрГГПУ, но его руководящий и преподавательский состав. Кузнецов ушел в отставку раньше ожидаемого срока, чтобы стать и. о. ректора университета. Полномочия действующего ректора Татьяны Чумаченко истекают 15 июня. Пост регионального министра Кузнецов занимал с 2010 года. Он считается одним из политических «долгожителей» региона, поскольку руководил министерством при нескольких губернаторах: Михаиле Юревиче, Борисе Дубровском и Алексее Текслере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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