Челябинский экс-министр заступил на новую работу

Министерство просвещения РФ подписало приказ о назначении Александра Кузнецова и. о. ректора ЮУрГГПУ

Учредители ЮУрГГПУ подписали приказ о назначении Александра Кузнецова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-министр образования Челябинской области Александр Кузнецов приступил 15 июня к работе в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Сегодня Кузнецова в должности и. о. ректора представили коллективу ЮУрГГПУ, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.

«Александр Кузнецов сегодня назначен исполняющим обязанности ректора ЮУрГГПУ. Приказ подписан нашими учредителями — Министерством просвещения Российской Федерации», — заявили URA.RU в пресс-службе вузе.

В университете отметили, что знакомство с преподавателями вуза носило формальный характер, где Кузнецова представили коллективу в новом статусе. Сам экс-министр хорошо знает не только ЮУрГГПУ, но его руководящий и преподавательский состав.

Кузнецов ушел в отставку раньше ожидаемого срока, чтобы стать и. о. ректора университета. Полномочия действующего ректора Татьяны Чумаченко истекают 15 июня.

Пост регионального министра Кузнецов занимал с 2010 года. Он считается одним из политических «долгожителей» региона, поскольку руководил министерством при нескольких губернаторах: Михаиле Юревиче, Борисе Дубровском и Алексее Текслере.