Челябинский экс-министр возглавит университет

Экс-министр образования Челябинской области Александр Кузнецов после отставки возглавит Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Об этом сообщил 14 июня URA.RU источник в вузе.
«Полномочия действующего ректора Татьяны Чумаченко истекают 15 июня. Кузнецов ушел в отставку раньше ожидаемого срока, чтобы стать врио ректора ЮУрГГПУ. В этом качестве его представят коллективу вуза завтра», — рассказал инсайдер.
Кузнецов на звонок корреспондента URA.RU не ответит. В пресс-службе педагогического университета пообещали уточнить информацию.
Пост регионального министра Кузнецов занимал с 2010 года. До этого он руководил управлением образования мэрии Челябинска, а ранее был директором школы.
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