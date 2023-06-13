13 июня 2023

Челябинский экс-министр возглавит университет

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Челябинск, кузнецов александр, бетехтин алексей
Александра Кузнецова (слева) представят профессорам и преподавателям ЮУрГГПУ 15 июня Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Экс-министр образования Челябинской области Александр Кузнецов после отставки возглавит Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Об этом сообщил 14 июня URA.RU источник в вузе.

«Полномочия действующего ректора Татьяны Чумаченко истекают 15 июня. Кузнецов ушел в отставку раньше ожидаемого срока, чтобы стать врио ректора ЮУрГГПУ. В этом качестве его представят коллективу вуза завтра», — рассказал инсайдер.

Кузнецов на звонок корреспондента URA.RU не ответит. В пресс-службе педагогического университета пообещали уточнить информацию.

Пост регионального министра Кузнецов занимал с 2010 года. До этого он руководил управлением образования мэрии Челябинска, а ранее был директором школы.

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Экс-министр образования Челябинской области Александр Кузнецов после отставки возглавит Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Об этом сообщил 14 июня URA.RU источник в вузе. «Полномочия действующего ректора Татьяны Чумаченко истекают 15 июня. Кузнецов ушел в отставку раньше ожидаемого срока, чтобы стать врио ректора ЮУрГГПУ. В этом качестве его представят коллективу вуза завтра», — рассказал инсайдер. Кузнецов на звонок корреспондента URA.RU не ответит. В пресс-службе педагогического университета пообещали уточнить информацию. Пост регионального министра Кузнецов занимал с 2010 года. До этого он руководил управлением образования мэрии Челябинска, а ранее был директором школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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