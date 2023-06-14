Омбудсмен ХМАО: Россия начала поиски нефтяника, захваченного террористами ИГИЛ в Сирии

Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова сообщила, что поиски пленного начаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сирии начаты поиски сотрудника нефтяной компании «Евро полис» Константина Башарова, записавшего обращение о том, что ИГИЛ захватило его в плен. Об этом журналисту URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова.

«По Константину Башарову аппаратом федерального уполномоченного по правам человека принято обращение в работу, на связи с матерью. Посольство РФ узнало о случившемся в начале недели в связи с ее обращением. Совещание с руководством компании состоялось 14 июня. В настоящее время ведутся необходимые работы по установления местонахождения гражданина в координации с компетентными органами двух стран», — сообщила Стребкова.

Видеообращение было отправлено жене Башарова. Родственники обратились к властям за помощью, рассказав, что Константин отправился осматривать объекты компании в Сирии в мае и не вернулся.

Ранее URA.RU писало, что террористы ИГИЛ захватили в плен нефтяника из ХМАО. По данным СМИ, нефтесервисная компания «Евро полис», на которую он работал, может быть связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, владельцем ЧВК «Вагнер», но на момент публикации новости подтверждения этой информации не поступало.

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