Рыбак выловил судака, используя лодку и спиннинг
Челябинец выловил гигантского судака в Аргазинском Водохранилище. Фотографией улова он поделился 16 июня в социальных сетях.
Подробности рыбалки Валерий не раскрывает. Мужчина лишь отметил: «на Аргази» и показал на фото лодку и спиннинг, которые помогли в поимке судака.
Нерестовый запрет закончился 16 июня на большинстве водоемах Челябинской области. По 15 июня ловить рыбу было разрешено только любителям, с берега и одним крючком. На весь год такой запрет установлен на реке Теча, озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах.
Мужчина выловил огромную рыбу на Аргазинском водохранилище
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!