Рыбак выловил судака, используя лодку и спиннинг Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Челябинец выловил гигантского судака в Аргазинском Водохранилище. Фотографией улова он поделился 16 июня в социальных сетях.

Подробности рыбалки Валерий не раскрывает. Мужчина лишь отметил: «на Аргази» и показал на фото лодку и спиннинг, которые помогли в поимке судака.

Нерестовый запрет закончился 16 июня на большинстве водоемах Челябинской области. По 15 июня ловить рыбу было разрешено только любителям, с берега и одним крючком. На весь год такой запрет установлен на реке Теча, озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах.