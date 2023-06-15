15 июня 2023

Челябинец поймал гигантского судака после снятия нерестового запрета. Фото

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Республика Казахстан. архив., спининг, рыбак в лодке, озеро балхаш, рыбалка на озере
Рыбак выловил судака, используя лодку и спиннинг Фото:

Челябинец выловил гигантского судака в Аргазинском Водохранилище. Фотографией улова он поделился 16 июня в социальных сетях.

Подробности рыбалки Валерий не раскрывает. Мужчина лишь отметил: «на Аргази» и показал на фото лодку и спиннинг, которые помогли в поимке судака.

Нерестовый запрет закончился 16 июня на большинстве водоемах Челябинской области. По 15 июня ловить рыбу было разрешено только любителям, с берега и одним крючком. На весь год такой запрет установлен на реке Теча, озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах.

Мужчина выловил огромную рыбу на Аргазинском водохранилище
Мужчина выловил огромную рыбу на Аргазинском водохранилище

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Челябинец выловил гигантского судака в Аргазинском Водохранилище. Фотографией улова он поделился 16 июня в социальных сетях. Подробности рыбалки Валерий не раскрывает. Мужчина лишь отметил: «на Аргази» и показал на фото лодку и спиннинг, которые помогли в поимке судака. Нерестовый запрет закончился 16 июня на большинстве водоемах Челябинской области. По 15 июня ловить рыбу было разрешено только любителям, с берега и одним крючком. На весь год такой запрет установлен на реке Теча, озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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