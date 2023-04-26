В Челябинской области запретили рыбалку из-за начала нерестового сезона. О том, что часть водоемов закрыта на весь год, URA.RU сообщили в минэкологии региона.
«С 25 апреля по 5 июня запрещается добыча всех видов рыб на озере Улагач, Троицком и Южноуральском водохранилищах. В течение всего года — в реке Теча со всеми притоками и поймами, а также озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах», — уточнили в ведомстве.
С 5 мая по 15 июня под запретом рыбалка на всех водоемах рыбохозяйственного значения. В ноябре начнет действовать запрет на ловлю сиговых в озерах Тургояк, Увильды и Большой Кисигач. Он продлится до 10 декабря.
В нерестовый сезон рыбачить можно только с берега и любителям. Промышленное рыболовство запрещено. Минэкологии также напоминает о запрете ловли стерляди, хариуса, таймени, обыкновенного подкаменщика и ручьевой форели. Нарушение запретов ведет к административной и уголовной ответственности.
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