В Челябинской области запретили рыбалку

27 апреля 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

На отдельных водоемах рыбалку запретили на весь год Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области запретили рыбалку из-за начала нерестового сезона. О том, что часть водоемов закрыта на весь год, URA.RU сообщили в минэкологии региона. «С 25 апреля по 5 июня запрещается добыча всех видов рыб на озере Улагач, Троицком и Южноуральском водохранилищах. В течение всего года — в реке Теча со всеми притоками и поймами, а также озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах», — уточнили в ведомстве. С 5 мая по 15 июня под запретом рыбалка на всех водоемах рыбохозяйственного значения. В ноябре начнет действовать запрет на ловлю сиговых в озерах Тургояк, Увильды и Большой Кисигач. Он продлится до 10 декабря. В нерестовый сезон рыбачить можно только с берега и любителям. Промышленное рыболовство запрещено. Минэкологии также напоминает о запрете ловли стерляди, хариуса, таймени, обыкновенного подкаменщика и ручьевой форели. Нарушение запретов ведет к административной и уголовной ответственности.

В Челябинской области запретили рыбалку из-за начала нерестового сезона. О том, что часть водоемов закрыта на весь год, URA.RU сообщили в минэкологии региона. «С 25 апреля по 5 июня запрещается добыча всех видов рыб на озере Улагач, Троицком и Южноуральском водохранилищах. В течение всего года — в реке Теча со всеми притоками и поймами, а также озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах», — уточнили в ведомстве. С 5 мая по 15 июня под запретом рыбалка на всех водоемах рыбохозяйственного значения. В ноябре начнет действовать запрет на ловлю сиговых в озерах Тургояк, Увильды и Большой Кисигач. Он продлится до 10 декабря. В нерестовый сезон рыбачить можно только с берега и любителям. Промышленное рыболовство запрещено. Минэкологии также напоминает о запрете ловли стерляди, хариуса, таймени, обыкновенного подкаменщика и ручьевой форели. Нарушение запретов ведет к административной и уголовной ответственности.