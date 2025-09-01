В Министерстве просвещения России предоставили рекомендации для школ по проведению каникул. Рекомендации из-за того, что каждая школа индивидуально выбирает дату их начала и конца. Сами рекомендации предоставил 18 августа министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам, осенние каникулы рекомендуется проводить с 25 октября по 2 ноября 2025 года, а зимние каникулы с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Тем временем весенние каникулы должны проходить с 28 марта по 5 апреля, а летние с 27 мая по 31 августа.
Указано, что дата окончания учебы у учеников 9-х и 11-х классов будет зависеть от расписания проведения ГИА (Государственной итоговой аттестации). Расписание проведения каникул для учащихся по четвертям — в материале URA.RU.
