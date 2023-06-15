Десантник из Златоуста спас от гибели пострадавших возле плотины Каховской ГЭС. Видео

15 июня 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Спасать пострадавших вокруг Каховской ГЭС пришлось не только специалистам, но и военным Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Десантник из Златоуста (Челябинская область) Айрат Ахмеров спас пострадавших от разрушения плотины на Каховской гидроэлектростанции. Как URA.RU рассказал златоустовский координатор фонда помощи военнослужащим СВО Максим Чернов, спасоперация стала личной инициативой бойца. «Лейтенант Ахмеров увидел, что людям требуется помощь и предпринял для этого необходимые действия. После подтопления территории водой с Каховской ГЭС спас от гибели 13 человек», — уточнил URA.RU Чернов. В настоящий момент десантника повысили в звании. Теперь он старший лейтенант и командир роты. Чернов уточнил, что в настоящее время боец решает другие задачи: вода спала, и дополнительной помощи местным жителям не требуется. Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня в результате обстрела ВСУ. Были затоплены несколько десятков населенных пунктов. К настоящему моменту основную часть затоплений удалось ликвидировать. Разрушение плотины отнесли к ЧС федерального характера.

Десантник из Златоуста (Челябинская область) Айрат Ахмеров спас пострадавших от разрушения плотины на Каховской гидроэлектростанции. Как URA.RU рассказал златоустовский координатор фонда помощи военнослужащим СВО Максим Чернов, спасоперация стала личной инициативой бойца. «Лейтенант Ахмеров увидел, что людям требуется помощь и предпринял для этого необходимые действия. После подтопления территории водой с Каховской ГЭС спас от гибели 13 человек», — уточнил URA.RU Чернов. В настоящий момент десантника повысили в звании. Теперь он старший лейтенант и командир роты. Чернов уточнил, что в настоящее время боец решает другие задачи: вода спала, и дополнительной помощи местным жителям не требуется. Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня в результате обстрела ВСУ. Были затоплены несколько десятков населенных пунктов. К настоящему моменту основную часть затоплений удалось ликвидировать. Разрушение плотины отнесли к ЧС федерального характера.