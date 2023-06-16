Путин предрек истребителям F-16 судьбу танков Leopard: главное к вечеру 16 июня

Истребители F-16 будут уничтожены ВС РФ в зоне спецоперации, сказал Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Западные истребители F-16 в ходе спецоперации на Украине будут уничтожены так же, как и танки Leopard, сказал президент России Владимир Путин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 июня.
- Если истребители F-16 окажутся в руках ВСУ, они «будут гореть» также, как немецкие танки Leopard. Такое заявление сделал Путин во время Петербургского международного экономического форума. Также он отметил серьезную опасность втягивания НАТО в украинский конфликт.
- Украинские войска атаковали миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, когда тот возвращался на Украину. Как заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, пострадавших в результате атаки не было.
- Последние 10 дней масштабного наступления Украины стали для Киева настоящей «кровавой баней». По данным Международного Комитета Четвертого Интернационала (WSWS), многие украинские бойцы не имеют должной подготовки и боевого опыта.
- Российские бойцы, которые уничтожили за 2023 год 15 установок «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS, получили денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей, сообщили в Минобороны РФ. Также по 200 тысяч рублей получили морпехи, которые уничтожили шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, напавших на российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. За 2023 год премии получили 3193 военнослужащих, передает Пятый канал.
- Минобороны отчиталось о больших потерях ВСУ во время неудачных попыток наступления в ДНР. В ведомстве уточнили, что Киев пытался атаковать на южно-донецком и донецком направлениях.
- В Киеве произошла серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО на территории украинской столицы. При этом, в этот же день Киев посетил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
- Служба безопасности Украины поймала экс-замминистра обороны страны и его подчиненного на присваивании себе денежных средств. По данным службы, они забирали часть денег при закупке бронежилетов и зимней формы для ВСУ. Таким образом чиновники успели украсть более миллиарда гривен.
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