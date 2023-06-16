Путин предрек истребителям F-16 судьбу танков Leopard: главное к вечеру 16 июня

Путин заявил, что F-16 на Украине будут гореть также, как танки Leopard

Истребители F-16 будут уничтожены ВС РФ в зоне спецоперации, сказал Владимир Путин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные истребители F-16 в ходе спецоперации на Украине будут уничтожены так же, как и танки Leopard, сказал президент России Владимир Путин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 июня.