В Нидерландах заявили, что отправка истребителей F-16 на Украину не стоит на повестке дня

Нидерланды не обсуждают отправку истребителей на Украину
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Нидерланды все еще не обсуждают отправку истребителей F-16 на Украину. Об этом рассказала министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
«Это [отправка Украине F-16] уже следующий шаг, но для этого необходимо новое решение, в том числе от США. Этот вопрос не стоит на повестке дня», —
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