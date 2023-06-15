В Нидерландах заявили, что отправка истребителей F-16 на Украину не стоит на повестке дня

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Нидерланды не обсуждают отправку истребителей на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нидерланды все еще не обсуждают отправку истребителей F-16 на Украину. Об этом рассказала министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

«Это [отправка Украине F-16] уже следующий шаг, но для этого необходимо новое решение, в том числе от США. Этот вопрос не стоит на повестке дня», — заявила министр обороны Нидерландов в рамках встречи министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе. Трансляцию мероприятия ведет портал Ruptly.

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Нидерланды все еще не обсуждают отправку истребителей F-16 на Украину. Об этом рассказала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. «Это [отправка Украине F-16] уже следующий шаг, но для этого необходимо новое решение, в том числе от США. Этот вопрос не стоит на повестке дня», — заявила министр обороны Нидерландов в рамках встречи министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе. Трансляцию мероприятия ведет портал Ruptly.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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