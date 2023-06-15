В Нидерландах заявили, что отправка истребителей F-16 на Украину не стоит на повестке дня

15 июня 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Нидерланды не обсуждают отправку истребителей на Украину Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды все еще не обсуждают отправку истребителей F-16 на Украину. Об этом рассказала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. «Это [отправка Украине F-16] уже следующий шаг, но для этого необходимо новое решение, в том числе от США. Этот вопрос не стоит на повестке дня», — заявила министр обороны Нидерландов в рамках встречи министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе. Трансляцию мероприятия ведет портал Ruptly.

Нидерланды все еще не обсуждают отправку истребителей F-16 на Украину. Об этом рассказала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. «Это [отправка Украине F-16] уже следующий шаг, но для этого необходимо новое решение, в том числе от США. Этот вопрос не стоит на повестке дня», — заявила министр обороны Нидерландов в рамках встречи министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе. Трансляцию мероприятия ведет портал Ruptly.