В Киеве произошла серия взрывов во время визита президента ЮАР

16 июня 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

ПВО сработала в Киеве, сообщает УНИАН Фото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве сработала система ПВО. Об этом сообщают очевидцы. Сообщается о многочисленных взрывах. «В Киеве произошла серия взрывов, работает система ПВО», — сообщает украинское новостное агентство УНИАН. Подробностей о погибших не приведено. Глава города Виталий Кличко подтвердил информацию о работе ПВО в Подольском районе. Он уточнил, что к столице подлетают другие ракеты. В это время в Киеве находится президент ЮАР Сирил Рамафоса.

В Киеве сработала система ПВО. Об этом сообщают очевидцы. Сообщается о многочисленных взрывах. «В Киеве произошла серия взрывов, работает система ПВО», — сообщает украинское новостное агентство УНИАН. Подробностей о погибших не приведено. Глава города Виталий Кличко подтвердил информацию о работе ПВО в Подольском районе. Он уточнил, что к столице подлетают другие ракеты. В это время в Киеве находится президент ЮАР Сирил Рамафоса.