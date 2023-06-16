В Киеве произошла серия взрывов во время визита президента ЮАР

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ПВО сработала в Киеве, сообщает УНИАН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве сработала система ПВО. Об этом сообщают очевидцы. Сообщается о многочисленных взрывах.

«В Киеве произошла серия взрывов, работает система ПВО», — сообщает украинское новостное агентство УНИАН. Подробностей о погибших не приведено. Глава города Виталий Кличко подтвердил информацию о работе ПВО в Подольском районе. Он уточнил, что к столице подлетают другие ракеты. В это время в Киеве находится президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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В Киеве сработала система ПВО. Об этом сообщают очевидцы. Сообщается о многочисленных взрывах. «В Киеве произошла серия взрывов, работает система ПВО», — сообщает украинское новостное агентство УНИАН. Подробностей о погибших не приведено. Глава города Виталий Кличко подтвердил информацию о работе ПВО в Подольском районе. Он уточнил, что к столице подлетают другие ракеты. В это время в Киеве находится президент ЮАР Сирил Рамафоса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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