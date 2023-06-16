В Киеве произошла серия взрывов во время визита президента ЮАР

ПВО сработала в Киеве, сообщает УНИАН
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве сработала система ПВО. Об этом сообщают очевидцы. Сообщается о многочисленных взрывах.
«В Киеве произошла серия взрывов, работает система ПВО», — сообщает украинское новостное агентство УНИАН. Подробностей о погибших не приведено. Глава города Виталий Кличко подтвердил информацию о работе ПВО в Подольском районе. Он уточнил, что к столице подлетают другие ракеты. В это время в Киеве находится президент ЮАР Сирил Рамафоса.
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