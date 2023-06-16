Спецкор ВГТРК Курлаева разоблачила шпионов в лице инспекторов МАГАТЭ

17 июня 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Шпионов из МАГАТЭ заставили удалить видео с военными объектами после разоблачения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители МАГАТЭ во время посещения Украины с целью проинспектировать ядерные объекты занимались вместо этого съемкой на мобильные телефоны военной инфраструктуры. Шпионов изобличила специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева. «Мы сидим, разговариваем, записываем интервью, они плюют на то, что работает камера и начинают снимать — один сбоку снимает, другой с другой стороны, во все стекла начинают снимать блокпосты, снимать инженерные коммуникации, инженерные сооружения, снимать военные объекты, все, что видят», — рассказал Курлаева, ее слова цитирует издание «Политнавигатор». По ее словам, журналисты передали информацию о шпионах из МАГАТЭ российским военным. Также спецкор уверила, что представители западных стран не сумели отправить видео своим кураторам из-за отсутствия интернета. А после разоблачения им и вовсе пришлось все удалить. Ранее Вооруженные силы Украины открыли огонь по миссии МАГАТЭ во главе с ее генеральным директором Рафаэлем Гросси. Согласно сообщению советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, произошел не просто обстрел, а настоящий бой.

Представители МАГАТЭ во время посещения Украины с целью проинспектировать ядерные объекты занимались вместо этого съемкой на мобильные телефоны военной инфраструктуры. Шпионов изобличила специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева. «Мы сидим, разговариваем, записываем интервью, они плюют на то, что работает камера и начинают снимать — один сбоку снимает, другой с другой стороны, во все стекла начинают снимать блокпосты, снимать инженерные коммуникации, инженерные сооружения, снимать военные объекты, все, что видят», — рассказал Курлаева, ее слова цитирует издание «Политнавигатор». По ее словам, журналисты передали информацию о шпионах из МАГАТЭ российским военным. Также спецкор уверила, что представители западных стран не сумели отправить видео своим кураторам из-за отсутствия интернета. А после разоблачения им и вовсе пришлось все удалить. Ранее Вооруженные силы Украины открыли огонь по миссии МАГАТЭ во главе с ее генеральным директором Рафаэлем Гросси. Согласно сообщению советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, произошел не просто обстрел, а настоящий бой.