Рогов: ВСУ захватили населенный пункт в Запорожской области

18 июня 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов заявил, что на запорожском направлении идут тяжелые кровопролитные бои Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ захватили населенный пункт Пятихатки в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Российская артиллерия ведет массированный обстрел украинских позиций. «Завалив сотнями трупов своих боевиков подступы и западные окраины н. п. Пятихатки, ВСУ удалось взять его под оперативный контроль. „Волновые“ наступления противника, несмотря на колоссальные потери, дали свой результат», — заявил Рогов в своем telegram-канале . Российская артиллерия ведет массированный обстрел украинских бойцов, которые находятся в Пятихатках. По данным разведки, в сторону населенного пункта идет переброс солдат из резерва ВСУ. Наблюдается большое количество пехоты и несколько единиц техники. «На данный момент передовые позиции ВСУ находятся в полукольце, что грозит им окружением и уничтожением», — заявил Рогов. Он отметил, что, если ВСУ закрепятся в Пятихатках и перебросят свой резерв, основной удар будет нанесен ими в сторону населенного пункта Жеребянки. «Это купирует для них угрозу окружения и поможет получить устойчивые позиции для подготовки наступления на Васильевку», — подчеркнул Рогов. На направлении идут тяжелые и кровопролитные бои. Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ захватили населенный пункт Пятихатки в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Российская артиллерия ведет массированный обстрел украинских позиций. «Завалив сотнями трупов своих боевиков подступы и западные окраины н. п. Пятихатки, ВСУ удалось взять его под оперативный контроль. „Волновые“ наступления противника, несмотря на колоссальные потери, дали свой результат», — заявил Рогов в своем telegram-канале. Российская артиллерия ведет массированный обстрел украинских бойцов, которые находятся в Пятихатках. По данным разведки, в сторону населенного пункта идет переброс солдат из резерва ВСУ. Наблюдается большое количество пехоты и несколько единиц техники. «На данный момент передовые позиции ВСУ находятся в полукольце, что грозит им окружением и уничтожением», — заявил Рогов. Он отметил, что, если ВСУ закрепятся в Пятихатках и перебросят свой резерв, основной удар будет нанесен ими в сторону населенного пункта Жеребянки. «Это купирует для них угрозу окружения и поможет получить устойчивые позиции для подготовки наступления на Васильевку», — подчеркнул Рогов. На направлении идут тяжелые и кровопролитные бои. Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.