Балицкий похвалил российских военных за мощные удары по HIMARS и Storm Shadow

Российские военнослужащие научились сбивать ракеты реактивных систем HIMARS и Storm Shadow, по последние все еще представляют угрозу для бойцов спецоперации РФ. С таким заявлением выступил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Ракетами они (ВСУ и их союзники — прим. URA.RU) доставляют нам пока неприятности, особенно Shadow, которые мы уже научились сбивать, и HIMARS. Но Shadow пока сложнее, долетают, у них радиус больше», — пояснил Евгений Балицкий в интервью РИА Новости. По его данным, процент сбивания ракет Storm Shadow пока равен примерно 50%.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области российская система ПВО сбила украинский штурмовик Су-25. Также были перехвачены пять снарядов из реактивных систем залпового огня HIMARS.
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