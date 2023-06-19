IT-специалист предупредил о риске кражи данных с помощью Wi-Fi

Мошенники могут использовать Wi-Fi для слежки за человеком и кражи его личных данных. Об этом URA.RU сообщил IT-специалист, генеральный директор компании ProControl Станислав Сидоров.
«По средствам Wi-Fi можно следить за человеком или украсть его данные, особенно в зонах бесплатного Wi-Fi. Это возможно в нескольких случаях. Если вы используете незашифрованное подключение (http вместо https), то информация, которую вы отправляете и получаете, может быть прочитана кем угодно, кто находится в той же сети. Это может включать в себя пароли, финансовую информацию и другие личные данные», — сказал Станислав Сидоров.
Помимо этого, мошенники могут создавать клоны безопасных точек Wi-Fi. «Мошенники могут создать поддельные сети с названием, похожим на название реальной сети, например, в кафе или отеле. Если вы к ней подключитесь, злоумышленник может украсть все отправляемые и получаемые вами данные», — отметил эксперт.
Данные могут украсть, установив свое устройство в потоке между вашим и точкой доступа в интернет. «Атаки „человек посередине“ (Man-in-the-middle) — когда злоумышленник устанавливает свое устройство между вашим устройством и точкой доступа Wi-Fi. В этом случае злоумышленник может перехватывать и анализировать ваш трафик, а иногда и вносить изменения в передаваемые данные», — объяснил IT-специалист.
Чтобы уменьшить риск стать жертвой этих атак, следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Использовать VPN. Виртуальная частная сеть (VPN) зашифрует все данные, передаваемые между вашим устройством и интернетом, делая их непонятными для злоумышленников.
- Проверять название сети и подключаться только к надежным Wi-Fi сетям.
- Использовать сайты и приложения, которые поддерживают шифрование (https), и следить за замком рядом с URL в вашем браузере.
- Отключать автоматическое подключение к Wi-Fi сетям.
- Использовать антивирусное ПО и регулярно обновлять свое устройство.
- Быть осмотрительным при вводе личной информации, особенно финансовой, при подключении к публичному Wi-Fi. Если возможно, избегать этого. Рассмотреть возможность использования мобильного интернета (3G/4G/5G) вместо публичного Wi-Fi, когда это возможно, так как он обычно безопаснее.
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