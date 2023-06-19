Владелец «Красного и Белого» построит центр тенниса в Челябинске

Инвестором проекта выступит владелец «К&Б» Сергей Студенников Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Кампания «Мистраль», входящая в холдинг «Красное и Белое», соучредителем и основателем которого является Сергей Студенников, построит центр тенниса в Челябинске в районе Тополиной аллеи. Проект получил положительное заключение госэкспертизы.

«Наименование объекта капитального строительства — центр тенниса. Адрес: Челябинск, Центральный и Калининский районы на пересечении ул. Университетская Набережная и ул. Академика Королева. Застройщик — ООО „Мистраль“. Положительное заключение от 20.06.2023», — говорится на сайте госреестра.

Инвестором крупного социального проекта Сергей Студенников выступит впервые. Теннисный центр станет частью «спортивного города» — кластера на Университетской Набережной. Согласно проекту, это будет крупнейший спортивный комплекс по данному виду спорта в Челябинске.

Объект будет включать в себя 12 теннисных кортов, четыре открытых и восемь закрытых. Открытые корты с грунтовым покрытием будут расположены на открытом воздухе, закрытые — на первом этаже в четырехэтажного здания площадью более 15 тысяч квадратных метров. Здание будет также включать в себя раздевалки, спортивный магазин, спа-центр, сауну, массажный кабинет, столовую, подсобные помещения. Объем вложений в реализацию проекта составит около 1 млрд руб.

Ранее мэрия Челябинска одобрила проект строительства семиэтажного офиса между улицами Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития, против возведения которого выступали жители. Строить здание собирается компания «Мистраль», принадлежащая миллиардеру и основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову. Постановление за подписью главы города Натальи Котовой было опубликовано на сайте администрации.