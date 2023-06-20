20 июня 2023
19 июня 2023

Мэр из ЯНАО попросил жителей потерпеть неудобства, связанные с ремонтом дороги

Андрей Гаранин сообщил сроки открытия дороги по улице Железнодорожной в Губкинском
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Андрей Гаранин сообщил, что дорогу по улице Железнодорожной откроют в начале июля Фото:

Мэр Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин попросил жителей города потерпеть неудобства, связанные с ремонтом дороги на улице Железнодорожной. Он сообщил, что дорогу планируется открыть уже в начале следующего месяца. Эту информацию глава муниципалитета опубликовал в социальных сетях.

«В этом году в микрорайоне Пурпе делается большой объем работ. Самая основная — ремонт главной улицы Железнодорожной протяженностью полтора километра. Понимаю, что жители испытывают неудобства. Надо немного потерпеть. Планируем в первых числах июля уже уложить первый слой и открыть дорогу», — написал Гаранин в своем официальном telegram-канале.

Мэр также рассказал, какие работы будут выполнены на улице Железнодорожной. Планируется обустроить тротуар, сделать в едином архитектурном стиле фасады торговых павильонов. На улицах Векшина, Молодежная и Школьная глава пообещал благоустроить скверы и детские площадки.

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Мэр Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин попросил жителей города потерпеть неудобства, связанные с ремонтом дороги на улице Железнодорожной. Он сообщил, что дорогу планируется открыть уже в начале следующего месяца. Эту информацию глава муниципалитета опубликовал в социальных сетях. «В этом году в микрорайоне Пурпе делается большой объем работ. Самая основная — ремонт главной улицы Железнодорожной протяженностью полтора километра. Понимаю, что жители испытывают неудобства. Надо немного потерпеть. Планируем в первых числах июля уже уложить первый слой и открыть дорогу», — написал Гаранин в своем официальном telegram-канале. Мэр также рассказал, какие работы будут выполнены на улице Железнодорожной. Планируется обустроить тротуар, сделать в едином архитектурном стиле фасады торговых павильонов. На улицах Векшина, Молодежная и Школьная глава пообещал благоустроить скверы и детские площадки.
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