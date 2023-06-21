Тюменцы исполнили песню «Десятый наш десантный батальон» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени в рамках акции «История одной песни» почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, а также исполнили песню «Десятый наш десантный батальон». Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Организатором мероприятия выступает областной совет ветеранов.

«Мероприятие мы проводим в седьмой раз. Каждый раз исполняем разные песни, которые либо воспевают подвиг советских солдат, либо помогали воевать. <…> В этот день 82 года назад началась война. В шары, которые мы запускаем, люди кладут записки и отправляют на небо», — рассказала URA.RU председатель комиссии по культурно-массовой работе и взаимодействию со СМИ Областного совета ветеранов Наталья Тереб.

В России 22 июня отмечают годовщину начала Великой Отечественной войны. Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с горожанами во время акции «Огненные картины войны» выложил из зажженных свечей силуэт торпедного катера «Комсомолец Тюмени» и фразу «Помним Тюмень».