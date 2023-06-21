21 июня 2023

Тюменцы почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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История одной песни. Тюмень
Тюменцы исполнили песню «Десятый наш десантный батальон» Фото:

Жители Тюмени в рамках акции «История одной песни» почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, а также исполнили песню «Десятый наш десантный батальон». Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Организатором мероприятия выступает областной совет ветеранов.

«Мероприятие мы проводим в седьмой раз. Каждый раз исполняем разные песни, которые либо воспевают подвиг советских солдат, либо помогали воевать. <…> В этот день 82 года назад началась война. В шары, которые мы запускаем, люди кладут записки и отправляют на небо», — рассказала URA.RU председатель комиссии по культурно-массовой работе и взаимодействию со СМИ Областного совета ветеранов Наталья Тереб.

В России 22 июня отмечают годовщину начала Великой Отечественной войны. Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с горожанами во время акции «Огненные картины войны» выложил из зажженных свечей силуэт торпедного катера «Комсомолец Тюмени» и фразу «Помним Тюмень».

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Жители Тюмени в рамках акции «История одной песни» почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, а также исполнили песню «Десятый наш десантный батальон». Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Организатором мероприятия выступает областной совет ветеранов. «Мероприятие мы проводим в седьмой раз. Каждый раз исполняем разные песни, которые либо воспевают подвиг советских солдат, либо помогали воевать. <…> В этот день 82 года назад началась война. В шары, которые мы запускаем, люди кладут записки и отправляют на небо», — рассказала URA.RU председатель комиссии по культурно-массовой работе и взаимодействию со СМИ Областного совета ветеранов Наталья Тереб. В России 22 июня отмечают годовщину начала Великой Отечественной войны. Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с горожанами во время акции «Огненные картины войны» выложил из зажженных свечей силуэт торпедного катера «Комсомолец Тюмени» и фразу «Помним Тюмень».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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