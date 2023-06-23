Кулеба раскрыл главную проблему контрнаступления ВСУ

Глава МИД Украины Кулеба посетовал на нестабильные поставки снарядов с Запада

23 июня 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Украина получает недостаточное количество снарядов для контрнаступления, заявил Дмитрий Кулеба Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не добивается успехов на поле боя потому, что Россия сохраняет превосходство в воздухе, а Киев получает недостаточный объем снарядов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Крупнейшая проблема контрнаступления — это неустойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема — это российское превосходство в воздухе», — заявил Дмитрий Кулеба, его слова приводит издание Telegraph . Он отметил, что вопрос устойчивости поставок боеприпасов — это еще «непокоренная вершина». Украина начала контрнаступление в начале июня. Основной удар пришелся на запорожское направление. Однако Россия заранее выстроила на этом участке укрепленную линию обороны. На других боевых участках Украина также не смогла достичь успехов. Украина неоднократно запрашивала истребители F-16 у западных стран для воздушных боев. Запад согласился на отправку истребителей, но Киев сможет их получить лишь через два-три месяца. На фоне провала контрнаступления в столице Украины была объявлена всеобщая мобилизация.

Украина не добивается успехов на поле боя потому, что Россия сохраняет превосходство в воздухе, а Киев получает недостаточный объем снарядов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Крупнейшая проблема контрнаступления — это неустойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема — это российское превосходство в воздухе», — заявил Дмитрий Кулеба, его слова приводит издание Telegraph. Он отметил, что вопрос устойчивости поставок боеприпасов — это еще «непокоренная вершина». Украина начала контрнаступление в начале июня. Основной удар пришелся на запорожское направление. Однако Россия заранее выстроила на этом участке укрепленную линию обороны. На других боевых участках Украина также не смогла достичь успехов. Украина неоднократно запрашивала истребители F-16 у западных стран для воздушных боев. Запад согласился на отправку истребителей, но Киев сможет их получить лишь через два-три месяца. На фоне провала контрнаступления в столице Украины была объявлена всеобщая мобилизация.