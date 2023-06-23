Мэр Екатеринбурга отказался менять планы из-за мятежа Пригожина

«Диалог на равных» длился около часа Фото: URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов личным примером показал, что мятеж ЧВК «Вагнер» и ее лидера Евгения Пригожина не влияет на привычную жизнь горожан и руководства. Днем он приехал в парк Маяковского на запланированную ранее предвыборную встречу с молодежью (Орлов — первый номер списка «Единой России» на выборах в думу).

В парке мэр появился на самокате — простом. «Я категорический противник электронных [самокатов]», — сказал он своему заму Марине Фадеевой и начальнику управления молодежной политики Артему Николаеву. По дороге к площадке «диалога на равных» Орлов также поднялся на главную сцену ЦПКиО, чтобы наградить самых активных представителей сообщества, и обошел стенды диаспор с их национальными играми.

На разговор с Орловым собрали порядка 40 молодых людей. «Мы делаем все, чтобы наша молодежь могла реализовать свой потенциал именно в нашем городе. Именно вы не остаетесь в стороне от любых событий», — заявил, приветствуя их, Орлов. Затем он, отвечая на неострые вопросы, поделился планами на благоустройство общественных пространств, поблагодарил за волонтерскую помощь военным и их семьям, помощь в тушении лесных пожаров, описал, каким будет 300-летие и Международный фестиваль университетского спорта (аналог отмененной Универсиады). И в целом гарантировал, что любая инициатива — приветствуется и будет поддержана.

По пути к месту встречи Алексей Орлов пообщался с представителями диаспор Фото: URA.RU

Также в ЦПКиО стало известно о появлении трудовых отрядов «Орлята» («название придумал не я»). Задумка том, чтобы на каникулах подростки могли выполнять нетрудную работу на благо города (например, прибираться в парках) и получать за это деньги.

На выходе из парка Орлову доложили про обращения президента РФ Владимира Путина, обвинившего ЧВК «Вагнер» в предательстве и измене, и уральского полпреда Владимира Якушева. Он в разговоре с URA.RU сказал, что присоединяется к оценкам первых лиц государства.