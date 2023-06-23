Компания пермского экс-депутата перешла его сыну

Доля в строительной компании «Дар» перешла депутату Пермской думы Арсену Болквадзе, сыну недавно скончавшегося экс-депутата городской думы и краевого заксобрания Давида Болквадзе. Об этом сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс».
«С 21 июня назначен доверительный управляющий с долей, которая переходит в порядке наследования. Им стал депутат Пермской думы Арсен Болквадзе — сын недавно скончавшегося экс-депутата краевого заксобрания Давида Болквадзе», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».
Экс-депутат городской думы и краевого заксобрания Давид Болквадзе умер в мае 2023 года. Большая часть его жизни была тесно связана со строительством.
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