23 июня 2023

Компания пермского экс-депутата перешла его сыну

Компанию «Дар» в Перми унаследовал сын Давида Болквадзе
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Комитет по экономической политике. Курган, чиновница, записи, заседание думы, женские руки, шариковая ручка
Арсен Болквадзе назначен управляющим 21 июня Фото:

Доля в строительной компании «Дар» перешла депутату Пермской думы Арсену Болквадзе, сыну недавно скончавшегося экс-депутата городской думы и краевого заксобрания Давида Болквадзе. Об этом сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс».

«С 21 июня назначен доверительный управляющий с долей, которая переходит в порядке наследования. Им стал депутат Пермской думы Арсен Болквадзе — сын недавно скончавшегося экс-депутата краевого заксобрания Давида Болквадзе», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».

Экс-депутат городской думы и краевого заксобрания Давид Болквадзе умер в мае 2023 года. Большая часть его жизни была тесно связана со строительством.

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Доля в строительной компании «Дар» перешла депутату Пермской думы Арсену Болквадзе, сыну недавно скончавшегося экс-депутата городской думы и краевого заксобрания Давида Болквадзе. Об этом сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс». «С 21 июня назначен доверительный управляющий с долей, которая переходит в порядке наследования. Им стал депутат Пермской думы Арсен Болквадзе — сын недавно скончавшегося экс-депутата краевого заксобрания Давида Болквадзе», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». Экс-депутат городской думы и краевого заксобрания Давид Болквадзе умер в мае 2023 года. Большая часть его жизни была тесно связана со строительством.
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© Служба новостей «URA.RU»
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