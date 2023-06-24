24 июня 2023

Мятеж Пригожина не отпугнул екатеринбуржцев от праздника

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День молодежи завершился концертом Глюк’OZA
День молодежи завершился концертом Глюк’OZA Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

День молодежи в Екатеринбурге, проходивший на фоне военного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина, посетили в общей сложности 69 тысяч человек, и это едва ли не рекорд для таких мероприятий. Об этом URA.RU со ссылкой на счетчики парка Маяковского сообщил один из организаторов.

«На последних Днях молодежи в Екатеринбурге народу было меньше. Например, через площадку у ККТ „Космос“ в 2022-м, где выступали „Градусы“, прошли около 15 тысяч горожан», — поделился собеседник. По его словам, в этом году празднование посетили 69 тысяч екатеринбуржцев.

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Главным событием стало вечернее выступление Глюк’OZA. За пару часов до концерта агентство сообщало, что в мэрии опасались его отмены из-за мятежа, но в министерстве общественной безопасности дали «зеленый свет». Говорят, хедлайнер обошелся в три миллиона рублей, имя бизнесмена, заплатившего за это, не раскрывается.

Днем 24-го URA.RU также писало, что на праздник приезжал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. От своих планов, несмотря на напряженную обстановку в стране, он отказываться не стал, демонстрируя, что конкретно в столице Урала все спокойно.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям его бойцов в зоне спецоперации РФ на Украине. Ведомство подобное заявление опровергло. Бизнесмен же объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву с целью сместить с постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, включая Москву, был введен режим КТО. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой.

Вечером 24-го стало известно, что по итогам переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с Пригожиным движение частной армии было остановлено. Ожидается, что бизнесмен в ближайшее время покинет РФ (если еще не сделал этого).

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День молодежи в Екатеринбурге, проходивший на фоне военного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина, посетили в общей сложности 69 тысяч человек, и это едва ли не рекорд для таких мероприятий. Об этом URA.RU со ссылкой на счетчики парка Маяковского сообщил один из организаторов. «На последних Днях молодежи в Екатеринбурге народу было меньше. Например, через площадку у ККТ „Космос“ в 2022-м, где выступали „Градусы“, прошли около 15 тысяч горожан», — поделился собеседник. По его словам, в этом году празднование посетили 69 тысяч екатеринбуржцев. Главным событием стало вечернее выступление Глюк’OZA. За пару часов до концерта агентство сообщало, что в мэрии опасались его отмены из-за мятежа, но в министерстве общественной безопасности дали «зеленый свет». Говорят, хедлайнер обошелся в три миллиона рублей, имя бизнесмена, заплатившего за это, не раскрывается. Днем 24-го URA.RU также писало, что на праздник приезжал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. От своих планов, несмотря на напряженную обстановку в стране, он отказываться не стал, демонстрируя, что конкретно в столице Урала все спокойно. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям его бойцов в зоне спецоперации РФ на Украине. Ведомство подобное заявление опровергло. Бизнесмен же объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву с целью сместить с постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, включая Москву, был введен режим КТО. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой. Вечером 24-го стало известно, что по итогам переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с Пригожиным движение частной армии было остановлено. Ожидается, что бизнесмен в ближайшее время покинет РФ (если еще не сделал этого).
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