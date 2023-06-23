Только что мэрия Екатеринбурга совещалась с министерством общественной безопасности Свердловской области, можно ли продолжать День молодежи в парке Маяковского. В ведомстве заявили, что все массовые мероприятия в регионе остаются в силе до особого распоряжения. Таким образом, выступления команды КВН «Екат» и Глюк’OZA состоятся, рассказал URA.RU источник.
Днем в ЦПКиО приезжал мэр Алексей Орлов, он не стал отказываться от предвыборной встречи с молодежью. И в целом заявил, что обстановка в городе стабильная. Правда, сразу после этого губернатор Евгений Куйвашев Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.