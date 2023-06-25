Депутат Соболев: мятежников из армии Пригожина отправят по домам

Бойцов частной армии Пригожина могут распустить по домам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

Мятежников из частной армии бизнесмена Евгения Пригожина, вероятно, распустят по домам. Преследовать их не будут, считает член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев.

«Те, кто принял участие (в мятеже — прим. URA.RU), видимо, будут отправлены по домам, насколько я это понял. Учитывая их заслуги, преследоваться они не будут. Это официально все, я ясно от [пресс-секретаря президента РФ Дмитрия] Пескова это услышал», — цитирует слова Виктора Соболева издание «Подъем».

Он напомнил, что бойцы, которые не принимали непосредственного участия в мятеже, смогут заключить контракт с министерством обороны. После этого у них будет возможность вернуться в зону спецоперации.

Пригожин 23 июня обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по его бойцам, после чего частная армия зашла на территорию Ростова-на-Дону. На Пригожина завели уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин называл действия бизнесмена изменой. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко мятеж был остановлен, бойцы вернулись на позиции. Песков заявил, что глава частной армии отправится в Белоруссию.