«Известия»: за производителями меда ужесточат контроль

26 июня 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Речь идет об изотопном анализе сахаров меда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России планируют утвердить метод определения подлинности меда. Речь идет об изотопном анализе сахаров меда, который считается самым современным. Такое поручение госкомиссия по незаконному обороту продукции дала Росстандарту. «Сейчас эксперты разрабатывают методику, которая основана на изотопном анализе меда. Такой подход позволит выявлять в продукции свойственные только ей сахара плюс их источник. Это поможет определять фальсификат», — передают информацию Росстандарта «Известия». В организации рассказали, что сейчас на территории РФ работают три тысячи пчеловодов, на рынке меда более 60 тысяч тонн продукции. Из них только 24 тысячи тонны попадает в цивилизованную розницу. Ранее Роскачество объяснило, как правильно выбрать черешни. По словам специалистов, о плохом качестве черешни говорит неравномерный окрас. Также в организации посоветовали обращать внимание на состоянии черешков.

В России планируют утвердить метод определения подлинности меда. Речь идет об изотопном анализе сахаров меда, который считается самым современным. Такое поручение госкомиссия по незаконному обороту продукции дала Росстандарту. «Сейчас эксперты разрабатывают методику, которая основана на изотопном анализе меда. Такой подход позволит выявлять в продукции свойственные только ей сахара плюс их источник. Это поможет определять фальсификат», — передают информацию Росстандарта «Известия». В организации рассказали, что сейчас на территории РФ работают три тысячи пчеловодов, на рынке меда более 60 тысяч тонн продукции. Из них только 24 тысячи тонны попадает в цивилизованную розницу. Ранее Роскачество объяснило, как правильно выбрать черешни. По словам специалистов, о плохом качестве черешни говорит неравномерный окрас. Также в организации посоветовали обращать внимание на состоянии черешков.