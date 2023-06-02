Роскачество рассказало, как правильно выбрать вкусную черешню

Неравномерный окрас черешни свидетельствует о ее плохом качестве. Об этом заявляет Роскачество.
«Неравномерный окрас может свидетельствовать о не самом высоком качестве ягод. Возможно, при сборке срывали и вызревшие, и недозревшие ягоды», — сообщает организация, передает РИА Новости. Отмечается, что цвет ягоды еще не говорит о ее спелости. Она может быть желтой, розовой, бордовой и почти черной.
Как советует Роскачество, при выборе черешни нужно обратить внимание на состоянии черешков. Если они бурые и сухие, то это значит, что ягоды долго лежали и потеряли свою сочность. «Ягоды не должны быть засохшими и завалявшимися, а также лопнувшими», — подчеркивает Роскачество.
Черешню стоит хранить в холодильнике. Промывать следует столько, сколько хотите использовать. Это продлит свежесть продукта.
Ранее врач-диетолог Наталья Круглова об опасности черешни. Она заявила, что при переедании ягод можно набрать вес и приобрести проблемы с пищеварением, изменением стула и вздутием живота. Врач-эндокринолог Зухра Павлова уточнила, что сезонные ягоды стоит есть утром и днем до 16 часов как десерт после основного приема пищи, передает агентство Nation News.
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