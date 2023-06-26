Два жителя Ялты сотрудничали с Украиной, отметили в Центре общественных связей ФСБ
Два жителя Ялты задержаны ФСБ по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Были задержаны два жителя Ялты, они сотрудничали с украинскими спецслужбами и выражали готовность совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах Крыма», — говорится в заявлении силовиков. Его приводит ТАСС. Отмечается, что задержанные предлагали свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооруженных сил России. В их домах прошли обыски.
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