ФСБ задержала двух жителей Ялты, сотрудничавших с украинскими спецслужбами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пограничника. Курган, фсб
Два жителя Ялты сотрудничали с Украиной, отметили в Центре общественных связей ФСБ Фото:

Два жителя Ялты задержаны ФСБ по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Были задержаны два жителя Ялты, они сотрудничали с украинскими спецслужбами и выражали готовность совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах Крыма», — говорится в заявлении силовиков. Его приводит ТАСС. Отмечается, что задержанные предлагали свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооруженных сил России. В их домах прошли обыски.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два жителя Ялты задержаны ФСБ по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Были задержаны два жителя Ялты, они сотрудничали с украинскими спецслужбами и выражали готовность совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах Крыма», — говорится в заявлении силовиков. Его приводит ТАСС. Отмечается, что задержанные предлагали свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооруженных сил России. В их домах прошли обыски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...