SHOT: в Амурской области машинист со своей карты переводил деньги ВСУ

25 июня 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Из-за финансирования ВСУ мужчине грозит от 12 лет лишения свободы Фото: Министерство обороны Великобритании В Амурской области задержали машиниста РЖД. Он подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает telegram-канал SHOT. Деньги для ВСУ он переводил тайно со своей карты. «47-летний Остап Демчук с сентября по январь регулярно переводил деньги со своей карты, которые шли на нужды ВСУ», — написали в telegram-канале. Уточняется, что против него было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Теперь мужчине грозит наказание сроком от 12 лет до пожизненного заключения. URA.RU направило запрос в УМВД по Амурской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее в Госдуме приняли поправки, подразумевающие пожизненный срок за государственную измену. Также закон был одобрен Советом Федерации РФ. Позже соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

В Амурской области задержали машиниста РЖД. Он подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает telegram-канал SHOT. Деньги для ВСУ он переводил тайно со своей карты. «47-летний Остап Демчук с сентября по январь регулярно переводил деньги со своей карты, которые шли на нужды ВСУ», — написали в telegram-канале. Уточняется, что против него было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Теперь мужчине грозит наказание сроком от 12 лет до пожизненного заключения. URA.RU направило запрос в УМВД по Амурской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее в Госдуме приняли поправки, подразумевающие пожизненный срок за государственную измену. Также закон был одобрен Советом Федерации РФ. Позже соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.