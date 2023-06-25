SHOT: в Амурской области машинист со своей карты переводил деньги ВСУ

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
Из-за финансирования ВСУ мужчине грозит от 12 лет лишения свободы Фото:

В Амурской области задержали машиниста РЖД. Он подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает telegram-канал SHOT. Деньги для ВСУ он переводил тайно со своей карты.

«47-летний Остап Демчук с сентября по январь регулярно переводил деньги со своей карты, которые шли на нужды ВСУ», — написали в telegram-канале. Уточняется, что против него было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Теперь мужчине грозит наказание сроком от 12 лет до пожизненного заключения.

URA.RU направило запрос в УМВД по Амурской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее в Госдуме приняли поправки, подразумевающие пожизненный срок за государственную измену. Также закон был одобрен Советом Федерации РФ. Позже соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

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В Амурской области задержали машиниста РЖД. Он подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает telegram-канал SHOT. Деньги для ВСУ он переводил тайно со своей карты. «47-летний Остап Демчук с сентября по январь регулярно переводил деньги со своей карты, которые шли на нужды ВСУ», — написали в telegram-канале. Уточняется, что против него было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Теперь мужчине грозит наказание сроком от 12 лет до пожизненного заключения. URA.RU направило запрос в УМВД по Амурской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее в Госдуме приняли поправки, подразумевающие пожизненный срок за государственную измену. Также закон был одобрен Советом Федерации РФ. Позже соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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