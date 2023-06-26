В Челябинской области заведено уголовное дело по факту травмирования ребенка на аттракционе

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Аттракционы в ЦПКиО имени Гагарина. Челябинск, детский парк, входные ворота
Мальчику 2 июня 2023 на аттракционе «Беговое колесо» оторвало фалангу пальца Фото:

В Челябинской области заведено уголовное дело по факту травмирования 7-летнего ребенка на аттракционе «Беговое колесо» в Арт-сквере на набережной реки Миасс. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проведена доследственная проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — пояснили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, на данный момент проводится комплекс необходимых следственных действий, выясняются все обстоятельства. Устанавливаются виновные лица, в обязанности которых входит обеспечение безопасного режима пребывания детей на территории данного объекта. Аттракцион законсервирован.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства травмы ребенка на аттракционе в Челябинске. После чего представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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В Челябинской области заведено уголовное дело по факту травмирования 7-летнего ребенка на аттракционе «Беговое колесо» в Арт-сквере на набережной реки Миасс. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России. «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проведена доследственная проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — пояснили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, на данный момент проводится комплекс необходимых следственных действий, выясняются все обстоятельства. Устанавливаются виновные лица, в обязанности которых входит обеспечение безопасного режима пребывания детей на территории данного объекта. Аттракцион законсервирован. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства травмы ребенка на аттракционе в Челябинске. После чего представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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