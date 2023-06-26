26 июня 2023

Пермяков зовут на автофестиваль, гостей которого прокатят на дрифт-такси

В Перми состоится фестиваль Perm Auto Weekend с экстремальными гонками и выставкой автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зрителям дадут возможность принять участие в экстремальной гонке Фото:

Пермяков приглашают на ежегодный фестиваль автомобильной культуры Perm Auto Weekend. В программе заявлены выставка автомобилей и соревнования по дрифту на машинах, во время которых зрителей обещают покатать на дрифт-такси.

«На ваших глазах пилоты Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Сургута будут соревноваться в навыке управляемого заноса, проходить испытания на конфигурации трассы и устроят для вас дрифт-такси прямо во время проездов», — сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Для самых маленьких гостей на фестивале устроят детскую зону, где их будут развлекать аниматоры, а любителям спорта предложат принять участие в перетягивании автомобиля в зоне кроссфита. Также на мероприятии обустроят фуд-корт с едой от пермских ресторанов и кафе. Фестиваль пройдет 8 и 9 июля на картодроме «Камская Долина» на улице Спешилова, 90. Стоимость взрослого билета на два дня — 600 рублей, детского — 400 рублей.

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Пермяков приглашают на ежегодный фестиваль автомобильной культуры Perm Auto Weekend. В программе заявлены выставка автомобилей и соревнования по дрифту на машинах, во время которых зрителей обещают покатать на дрифт-такси. «На ваших глазах пилоты Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Сургута будут соревноваться в навыке управляемого заноса, проходить испытания на конфигурации трассы и устроят для вас дрифт-такси прямо во время проездов», — сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Для самых маленьких гостей на фестивале устроят детскую зону, где их будут развлекать аниматоры, а любителям спорта предложат принять участие в перетягивании автомобиля в зоне кроссфита. Также на мероприятии обустроят фуд-корт с едой от пермских ресторанов и кафе. Фестиваль пройдет 8 и 9 июля на картодроме «Камская Долина» на улице Спешилова, 90. Стоимость взрослого билета на два дня — 600 рублей, детского — 400 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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