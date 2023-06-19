Песков назвал военкоров важным источником информации для Путина

19 июня 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что военкоры — важный источник информации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военкоры являются для президента России Владимира Путина важным источником информации. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это (военкоры — прим. URA.RU) важный элемент получения президентом информации с мест. Вы знаете, что у него множественные источники получения информации», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать. Ранее стало известно, что президент России получает данные о потерях ВСУ на радиоперехватах. Об этом Владимир Путин сообщил в закрытой части общения с военкорами. «Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника — они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», — отметил Путин в беседе с военкорами.

Военкоры являются для президента России Владимира Путина важным источником информации. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это (военкоры — прим. URA.RU) важный элемент получения президентом информации с мест. Вы знаете, что у него множественные источники получения информации», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать. Ранее стало известно, что президент России получает данные о потерях ВСУ на радиоперехватах. Об этом Владимир Путин сообщил в закрытой части общения с военкорами. «Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника — они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», — отметил Путин в беседе с военкорами.