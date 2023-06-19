Песков назвал военкоров важным источником информации для Путина

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что военкоры — важный источник информации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военкоры являются для президента России Владимира Путина важным источником информации. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это (военкоры — прим. URA.RU) важный элемент получения президентом информации с мест. Вы знаете, что у него множественные источники получения информации», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать.

Ранее стало известно, что президент России получает данные о потерях ВСУ на радиоперехватах. Об этом Владимир Путин сообщил в закрытой части общения с военкорами. «Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника — они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», — отметил Путин в беседе с военкорами.

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Военкоры являются для президента России Владимира Путина важным источником информации. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это (военкоры — прим. URA.RU) важный элемент получения президентом информации с мест. Вы знаете, что у него множественные источники получения информации», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать. Ранее стало известно, что президент России получает данные о потерях ВСУ на радиоперехватах. Об этом Владимир Путин сообщил в закрытой части общения с военкорами. «Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника — они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», — отметил Путин в беседе с военкорами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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