На Бажовском фестивале в Челябинской области представят 25 народных подворий

29 июня 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

На фестивале пройдут мастер-классы по изготовлению национальных блюд и предметов быта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Бажовском фестивале, который пройдет в Челябинской области недалеко от села Демарино Пластовского района, будет представлено 25 народных подворий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного министерства культуры. «На XXIX Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества на площадке „Уральское поселение“ в 2023 году гостей ждут подворья русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков. Здесь можно будет заглянуть в оформленные национальным колоритом юрты и горницы, хаты и курени», — рассказали в пресс-службе. Как информирует региональный минкульт, в реконструкции поселения будут представлены основные национальности региона и субэтнические общности. Каждое подворье покажет элементы народных праздников. Пройдет мастер-класс по изготовлению сувенирных валенок. Все желающие могут присоединиться к мастер-классу по изготовлению татарских лепешек «кыстыбый», а также сбитня — старорусского напитка из воды, меда и пряностей. Будет проводится обучение даже по приготовлению таких простых, но старинных блюд, как окрошка, баурсаки, вареники и затируха.

На Бажовском фестивале, который пройдет в Челябинской области недалеко от села Демарино Пластовского района, будет представлено 25 народных подворий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного министерства культуры. «На XXIX Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества на площадке „Уральское поселение“ в 2023 году гостей ждут подворья русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков. Здесь можно будет заглянуть в оформленные национальным колоритом юрты и горницы, хаты и курени», — рассказали в пресс-службе. Как информирует региональный минкульт, в реконструкции поселения будут представлены основные национальности региона и субэтнические общности. Каждое подворье покажет элементы народных праздников. Пройдет мастер-класс по изготовлению сувенирных валенок. Все желающие могут присоединиться к мастер-классу по изготовлению татарских лепешек «кыстыбый», а также сбитня — старорусского напитка из воды, меда и пряностей. Будет проводится обучение даже по приготовлению таких простых, но старинных блюд, как окрошка, баурсаки, вареники и затируха.