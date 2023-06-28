28 июня 2023

На Бажовском фестивале в Челябинской области представят 25 народных подворий

© Служба новостей «URA.RU»
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На фестивале пройдут мастер-классы по изготовлению национальных блюд и предметов быта Фото:

На Бажовском фестивале, который пройдет в Челябинской области недалеко от села Демарино Пластовского района, будет представлено 25 народных подворий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного министерства культуры.

«На XXIX Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества на площадке „Уральское поселение“ в 2023 году гостей ждут подворья русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков. Здесь можно будет заглянуть в оформленные национальным колоритом юрты и горницы, хаты и курени», — рассказали в пресс-службе.

Как информирует региональный минкульт, в реконструкции поселения будут представлены основные национальности региона и субэтнические общности. Каждое подворье покажет элементы народных праздников. Пройдет мастер-класс по изготовлению сувенирных валенок. Все желающие могут присоединиться к мастер-классу по изготовлению татарских лепешек «кыстыбый», а также сбитня — старорусского напитка из воды, меда и пряностей. Будет проводится обучение даже по приготовлению таких простых, но старинных блюд, как окрошка, баурсаки, вареники и затируха.

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На Бажовском фестивале, который пройдет в Челябинской области недалеко от села Демарино Пластовского района, будет представлено 25 народных подворий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного министерства культуры. «На XXIX Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества на площадке „Уральское поселение“ в 2023 году гостей ждут подворья русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков. Здесь можно будет заглянуть в оформленные национальным колоритом юрты и горницы, хаты и курени», — рассказали в пресс-службе. Как информирует региональный минкульт, в реконструкции поселения будут представлены основные национальности региона и субэтнические общности. Каждое подворье покажет элементы народных праздников. Пройдет мастер-класс по изготовлению сувенирных валенок. Все желающие могут присоединиться к мастер-классу по изготовлению татарских лепешек «кыстыбый», а также сбитня — старорусского напитка из воды, меда и пряностей. Будет проводится обучение даже по приготовлению таких простых, но старинных блюд, как окрошка, баурсаки, вареники и затируха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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