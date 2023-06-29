Картаполов раскрыл, что предшествовало мятежу Пригожина. Видео

Картаполов: Пригожин не согласился подписывать контракт с Минобороны

29 июня 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин не подписал контракт с Минобороны РФ, поэтому ему отказали в финансировании, заявил Андрей Картаполов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину Минобороны РФ заранее сообщило, что его частная армия не будет участвовать в спецоперации на Украине. Это связано с тем, что бизнесмен не подписал контракт с ведомством. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Пригожин не выполнял решение Минобороны о контрактах и ему [до 24 июня] сообщили, что „Вагнер“ не будет участвовать в СВО», — рассказал Картаполов журналистам. Он уточнил, что за несколько дней до мятежа бизнесмена все формирования подписали контракты, кроме самого Пригожина. Потому финансирование с Минобороны было прекращено. Пригожин начал вооруженный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил Минобороны в якобы ударе по его бойцам. Тогда бизнесмен пообещал крушить все позиции МО РФ на своем пути и повел свою армию в штаб Южного военного округа в Ростов-на-Дону. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с Пригожиным о завершении мятежа.

Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину Минобороны РФ заранее сообщило, что его частная армия не будет участвовать в спецоперации на Украине. Это связано с тем, что бизнесмен не подписал контракт с ведомством. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Пригожин не выполнял решение Минобороны о контрактах и ему [до 24 июня] сообщили, что „Вагнер“ не будет участвовать в СВО», — рассказал Картаполов журналистам. Он уточнил, что за несколько дней до мятежа бизнесмена все формирования подписали контракты, кроме самого Пригожина. Потому финансирование с Минобороны было прекращено. Пригожин начал вооруженный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил Минобороны в якобы ударе по его бойцам. Тогда бизнесмен пообещал крушить все позиции МО РФ на своем пути и повел свою армию в штаб Южного военного округа в Ростов-на-Дону. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с Пригожиным о завершении мятежа.