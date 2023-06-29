Мэр Нового Уренгоя накормит молодых бизнесменов

Мэр Нового Уренгоя Воронов пригласил на завтрак молодых предпринимателей

Андрей Воронов организует бизнес-завтрак для молодых предпринимателей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Новом Уренгое молодые предприниматели и самозанятые смогут позавтракать с мэром города Андреем Вороновым. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня молодежи 1 июля, сообщает пресс-служба администрации газовой столицы.

«Молодые предприниматели и самозанятые начнут День молодежи с бизнес-завтрака с главой Нового Уренгоя Андреем Вороновым. Будет вкусно, информативно и продуктивно», — сообщает пресс-служба городской мэрии в официальном telegram-канале.

Желающим принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться заранее. Завтрак с мэром начнется в 9.30 в шатре № 1 на городской площади.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое на Дне молодежи выступят местные коллективы и пройдут патриотические мероприятия. Из приглашенных звезд ожидаются Клава Кока, Тима Акимов, ASSBY и Родион Газманов.