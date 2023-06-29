29 июня 2023

Мэр Нового Уренгоя накормит молодых бизнесменов

Мэр Нового Уренгоя Воронов пригласил на завтрак молодых предпринимателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Андрей Воронов организует бизнес-завтрак для молодых предпринимателей Фото:

В Новом Уренгое молодые предприниматели и самозанятые смогут позавтракать с мэром города Андреем Вороновым. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня молодежи 1 июля, сообщает пресс-служба администрации газовой столицы.

«Молодые предприниматели и самозанятые начнут День молодежи с бизнес-завтрака с главой Нового Уренгоя Андреем Вороновым. Будет вкусно, информативно и продуктивно», — сообщает пресс-служба городской мэрии в официальном telegram-канале.

Желающим принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться заранее. Завтрак с мэром начнется в 9.30 в шатре № 1 на городской площади.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое на Дне молодежи выступят местные коллективы и пройдут патриотические мероприятия. Из приглашенных звезд ожидаются Клава Кока, Тима Акимов, ASSBY и Родион Газманов.

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В Новом Уренгое молодые предприниматели и самозанятые смогут позавтракать с мэром города Андреем Вороновым. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня молодежи 1 июля, сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «Молодые предприниматели и самозанятые начнут День молодежи с бизнес-завтрака с главой Нового Уренгоя Андреем Вороновым. Будет вкусно, информативно и продуктивно», — сообщает пресс-служба городской мэрии в официальном telegram-канале. Желающим принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться заранее. Завтрак с мэром начнется в 9.30 в шатре № 1 на городской площади. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое на Дне молодежи выступят местные коллективы и пройдут патриотические мероприятия. Из приглашенных звезд ожидаются Клава Кока, Тима Акимов, ASSBY и Родион Газманов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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