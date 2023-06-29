29 июня 2023

В ЯНАО бизнесмена предупредили за перевозку трупов неспециализированным транспортом

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Вани Котова. Касли, катафалк, дождь
Бизнесмен из ЯНАО получил предостережение за нецелевое использование техники Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) бизнесмену Михаилу Носачу, предоставляющему автомобили для перевозки тел умерших, территориальным Роспотребнадзором объявлено предостережение после обращения в ведомство одного из горожан. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

«В рамках подтверждения информации об использовании транспортного средства с целью перевозки тел умерших территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ЯНАО запросил у ОМВД по Ноябрьску предоставить информацию о наличии сведений о регистрации транспортного средства ГАЗ А31R25 как автомобиля специализированного назначения. По информации ОМВД по Ноябрьску транспортное средство ГАЗ А31R25 как автомобиль специализированного назначения не зарегистрирован», — сообщается в документе.

Бизнесмен пояснил, что давал объяснение по данному факту в территориальном отделе Роспотребнадзора по ЯНАО и ожидает снятия предостережения. «Данный автомобиль используется мной в личных целях и ни для чего более. Для перевозки тел используется специализированная техника», — сообщил предприниматель корреспонденту агентства.

Корреспондент отправил запрос в Роспотребнадзор по ЯНАО с просьбой прояснить ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Предостережение размещено на сайте единого реестра контрольно-надзорных мероприятий в разделе профилактические мероприятия.

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В Ноябрьске (ЯНАО) бизнесмену Михаилу Носачу, предоставляющему автомобили для перевозки тел умерших, территориальным Роспотребнадзором объявлено предостережение после обращения в ведомство одного из горожан. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «В рамках подтверждения информации об использовании транспортного средства с целью перевозки тел умерших территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ЯНАО запросил у ОМВД по Ноябрьску предоставить информацию о наличии сведений о регистрации транспортного средства ГАЗ А31R25 как автомобиля специализированного назначения. По информации ОМВД по Ноябрьску транспортное средство ГАЗ А31R25 как автомобиль специализированного назначения не зарегистрирован», — сообщается в документе. Бизнесмен пояснил, что давал объяснение по данному факту в территориальном отделе Роспотребнадзора по ЯНАО и ожидает снятия предостережения. «Данный автомобиль используется мной в личных целях и ни для чего более. Для перевозки тел используется специализированная техника», — сообщил предприниматель корреспонденту агентства. Корреспондент отправил запрос в Роспотребнадзор по ЯНАО с просьбой прояснить ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Предостережение размещено на сайте единого реестра контрольно-надзорных мероприятий в разделе профилактические мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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