У Ханты-Мансийска появился официальный гимн

Городская дума Ханты-Мансийска утвердила официальный гимн города. Мэр столицы Югры Максим Ряшин в своем telegram-канале сообщил, что «Песня о Ханты-Мансийске» Юрия Сорокина и Михаила Пасхальского стала победителем конкурса, который проводила администрация.
«Дорогие друзья, сегодня важный день в истории Ханты-Мансийска: депутаты городской думы единогласно утвердили в качестве официального гимна нашего города „Песню о Ханты-Мансийске“, его авторы — заслуженные деятели культуры Югры Юрий Сорокин и Михаил Пасхальский. Эта песня стала победителем городского конкурса и получила поддержку экспертов и общественности», — сообщил Ряшин.
Всего в конкурсе приняли участие три произведения. Глава города поблагодарил всех конкурсантов за талант и творческое вдохновение.
Ранее URA.RU писало, что югорские чиновники спели гимн России, пройдя по улицам Нью-Дели. Госслужащие презентовали в Индии кинофестиваль «Дух огня».
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