29 июня 2023

У Ханты-Мансийска появился официальный гимн

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, совещание, заседание, депутаты
Официальным гимном столицы ХМАО стала «Песня о Ханты-Мансийске» Юрия Сорокина и Михаила Пасхальского Фото:

Городская дума Ханты-Мансийска утвердила официальный гимн города. Мэр столицы Югры Максим Ряшин в своем telegram-канале сообщил, что «Песня о Ханты-Мансийске» Юрия Сорокина и Михаила Пасхальского стала победителем конкурса, который проводила администрация.

«Дорогие друзья, сегодня важный день в истории Ханты-Мансийска: депутаты городской думы единогласно утвердили в качестве официального гимна нашего города „Песню о Ханты-Мансийске“, его авторы — заслуженные деятели культуры Югры Юрий Сорокин и Михаил Пасхальский. Эта песня стала победителем городского конкурса и получила поддержку экспертов и общественности», — сообщил Ряшин.

Всего в конкурсе приняли участие три произведения. Глава города поблагодарил всех конкурсантов за талант и творческое вдохновение.

Ранее URA.RU писало, что югорские чиновники спели гимн России, пройдя по улицам Нью-Дели. Госслужащие презентовали в Индии кинофестиваль «Дух огня».

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Городская дума Ханты-Мансийска утвердила официальный гимн города. Мэр столицы Югры Максим Ряшин в своем telegram-канале сообщил, что «Песня о Ханты-Мансийске» Юрия Сорокина и Михаила Пасхальского стала победителем конкурса, который проводила администрация. «Дорогие друзья, сегодня важный день в истории Ханты-Мансийска: депутаты городской думы единогласно утвердили в качестве официального гимна нашего города „Песню о Ханты-Мансийске“, его авторы — заслуженные деятели культуры Югры Юрий Сорокин и Михаил Пасхальский. Эта песня стала победителем городского конкурса и получила поддержку экспертов и общественности», — сообщил Ряшин. Всего в конкурсе приняли участие три произведения. Глава города поблагодарил всех конкурсантов за талант и творческое вдохновение. Ранее URA.RU писало, что югорские чиновники спели гимн России, пройдя по улицам Нью-Дели. Госслужащие презентовали в Индии кинофестиваль «Дух огня».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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