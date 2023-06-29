Слепому погорельцу из курганского села Юлдус помогут благотворители из Татарстана

30 июня 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Мужчина жил в Юлдусе в доме погибшего отца Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Слепому погорельцу, который потерял жилье в селе Юлдус Курганской области в майских пожарах, планируют помочь с помощью благотворителей из Татарстана. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области. «Вопрос об обеспечении его новым постоянным жильем взамен сгоревшего рассматривался специальной комиссией. Учитывая отсутствие у него необходимых правоустанавливающих документов на жилье, планируется оказать поддержку за счет привлекаемой благотворительной помощи Республики Татарстан», — рассказали в ведомстве. По словам властей, мужчина живет в предоставленном ему в пользование доме, где имеется электричество, печное отопление, необходимая мебель и постельные принадлежности. Ему предлагали социальное обслуживание и проживание в геронтологическом центре «Спутник» и других социальных учреждениях, но мужчина отказался. Власти отметили, что погорельцу передали продуктовый набор и предметы личной гигиены. Ранее сообщалось, что слепой погорелец живет в неотапливаемом доме и его кормят соседи. Прокурор Курганской области Андрей Назаров поручил провести проверку. Выяснилось, что инвалид жил в доме погибшего отца, но не успел вступить в права наследования. Так как мужчина фактически является наследником, прокуратура обратится в суд. В селе Юлдус в мае в масштабном пожаре сгорело более 200 жилых домов и погибли люди. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Слепому погорельцу, который потерял жилье в селе Юлдус Курганской области в майских пожарах, планируют помочь с помощью благотворителей из Татарстана. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области. «Вопрос об обеспечении его новым постоянным жильем взамен сгоревшего рассматривался специальной комиссией. Учитывая отсутствие у него необходимых правоустанавливающих документов на жилье, планируется оказать поддержку за счет привлекаемой благотворительной помощи Республики Татарстан», — рассказали в ведомстве. По словам властей, мужчина живет в предоставленном ему в пользование доме, где имеется электричество, печное отопление, необходимая мебель и постельные принадлежности. Ему предлагали социальное обслуживание и проживание в геронтологическом центре «Спутник» и других социальных учреждениях, но мужчина отказался. Власти отметили, что погорельцу передали продуктовый набор и предметы личной гигиены. Ранее сообщалось, что слепой погорелец живет в неотапливаемом доме и его кормят соседи. Прокурор Курганской области Андрей Назаров поручил провести проверку. Выяснилось, что инвалид жил в доме погибшего отца, но не успел вступить в права наследования. Так как мужчина фактически является наследником, прокуратура обратится в суд. В селе Юлдус в мае в масштабном пожаре сгорело более 200 жилых домов и погибли люди.