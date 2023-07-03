Опекун могла прятать сумку с телом Далера Бобиева в разных местах

Родственники обвиняемой в убийстве Далера Бобиева женщины выдвинули новую гипотезу событий

04 июля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Гибель ребенка вызвала огромный общественный резонанс Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекун погибшего Далера Бобиева Вероника Наумова могла переносить сумку с телом ребенка из одного места в другое, заметая следы. Таким предположением с URA.RU поделился один из ее родственников, который проанализировал, как жила семья в последние полгода. «В декабре Вероника с детьми жила в частном доме, там и Новый год отмечали, и ее день рождения в марте. Потом вдруг переехали в квартиру. Поскольку Далер умер в декабре, то вполне вероятно, что его труп сначала хранился именно в доме: там ведь был погреб. Во время переезда она могла перенести сумку с телом или сразу в гараж, или сначала в квартиру, а потом перепрятать в гараж», — поделился предположениями мужчина. Тело Далера Бобиева было обнаружено 29 июня в овощной яме в гараже опекунов. Выяснилось, что мальчик погиб еще в декабре. Все это время его приемная мать скрывала информацию, умело инсценируя, что ребенок жив. В июне она заявила, что Далер сбежал и потерялся, на его поиски вышли тысячи людей. Когда обнаружили его тело, опекунше предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу.

Опекун погибшего Далера Бобиева Вероника Наумова могла переносить сумку с телом ребенка из одного места в другое, заметая следы. Таким предположением с URA.RU поделился один из ее родственников, который проанализировал, как жила семья в последние полгода. «В декабре Вероника с детьми жила в частном доме, там и Новый год отмечали, и ее день рождения в марте. Потом вдруг переехали в квартиру. Поскольку Далер умер в декабре, то вполне вероятно, что его труп сначала хранился именно в доме: там ведь был погреб. Во время переезда она могла перенести сумку с телом или сразу в гараж, или сначала в квартиру, а потом перепрятать в гараж», — поделился предположениями мужчина. Тело Далера Бобиева было обнаружено 29 июня в овощной яме в гараже опекунов. Выяснилось, что мальчик погиб еще в декабре. Все это время его приемная мать скрывала информацию, умело инсценируя, что ребенок жив. В июне она заявила, что Далер сбежал и потерялся, на его поиски вышли тысячи людей. Когда обнаружили его тело, опекунше предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу.