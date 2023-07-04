На трассе М-5 в Челябинской области опрокинулся грузовой Mercedes

Водитель не справился с управлением и опрокинул грузовик во время дождя
На трассе М-5 в Катав-Ивановском районе Челябинской области из-за дождя опрокинулся грузовой Mercedes. О том, что организовано реверсивное движение URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«В Катав-Ивановском районе на дороге М-5 „Урал“ водитель грузового Mercedes с полуприцепом не справился с управлением. В условиях дождя совершил опрокидывание транспорта», — уточнили в ведомстве.
На 1651 километре по направлению в сторону Москвы организовано реверсивное движение. На месте работают спецслужбы.
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