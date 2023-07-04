На трассе М-5 в Челябинской области опрокинулся грузовой Mercedes

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , погода, м5, непогода, плохая видимость, автотранспорт, трасса м5, ливень, дорога, дождь, метеоусловия
Водитель не справился с управлением и опрокинул грузовик во время дождя Фото:

На трассе М-5 в Катав-Ивановском районе Челябинской области из-за дождя опрокинулся грузовой Mercedes. О том, что организовано реверсивное движение URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«В Катав-Ивановском районе на дороге М-5 „Урал“ водитель грузового Mercedes с полуприцепом не справился с управлением. В условиях дождя совершил опрокидывание транспорта», — уточнили в ведомстве.

На 1651 километре по направлению в сторону Москвы организовано реверсивное движение. На месте работают спецслужбы.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-5 в Катав-Ивановском районе Челябинской области из-за дождя опрокинулся грузовой Mercedes. О том, что организовано реверсивное движение URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «В Катав-Ивановском районе на дороге М-5 „Урал“ водитель грузового Mercedes с полуприцепом не справился с управлением. В условиях дождя совершил опрокидывание транспорта», — уточнили в ведомстве. На 1651 километре по направлению в сторону Москвы организовано реверсивное движение. На месте работают спецслужбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...