Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной спонсором терроризма. Об этом сообщила замглавы депутатской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. По ее словам, также ЧВК «Вагнер» признана террористической организацией.
«Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной спонсором терроризма. ЧВК „Вагнер“ была признана террористической организацией», — заявила Кравчук в Facebook (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России). Она отметила, что указанные субъекты не могут быть допущены в межгосударственные отношения.
Ранее в Конгрессе США рассмотрели законопроект о внесении РФ в список стран-спонсоров терроризма. Авторы документа заявили, что законопроект призывает усилить экономический ущерб России из-за спецоперации.
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