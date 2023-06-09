В Конгресс США внесли законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма

09 июня 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

Законопроект призывает усилить экономический ущерб России, говорится в документе Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Конгресс США внесли на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте демократа от штата Калифорния Теда Лье. «Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма», — говорится в документе. Его авторы уточнили, что законопроект призывает усилить экономический ущерб России из-за спецоперации. Вопрос о включении РФ в этот список уже поднимался. В 2019 году сенат США выступил за то, чтобы объявиться РФ «спонсором терроризма». В 2022 году снова сенат Конгресса США заявил, что планирует поставить на рассмотрение этот вопрос. Спустя год госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдеп не исключает возможное включение России в число стран-спонсоров терроризма.

В Конгресс США внесли на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте демократа от штата Калифорния Теда Лье. «Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма», — говорится в документе. Его авторы уточнили, что законопроект призывает усилить экономический ущерб России из-за спецоперации. Вопрос о включении РФ в этот список уже поднимался. В 2019 году сенат США выступил за то, чтобы объявиться РФ «спонсором терроризма». В 2022 году снова сенат Конгресса США заявил, что планирует поставить на рассмотрение этот вопрос. Спустя год госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдеп не исключает возможное включение России в число стран-спонсоров терроризма.