09 июня 2023

В Конгресс США внесли законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма

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Законопроект призывает усилить экономический ущерб России, говорится в документе Фото:
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В Конгресс США внесли на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте демократа от штата Калифорния Теда Лье.

«Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма», — говорится в документе. Его авторы уточнили, что законопроект призывает усилить экономический ущерб России из-за спецоперации.

Вопрос о включении РФ в этот список уже поднимался. В 2019 году сенат США выступил за то, чтобы объявиться РФ «спонсором терроризма». В 2022 году снова сенат Конгресса США заявил, что планирует поставить на рассмотрение этот вопрос. Спустя год госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдеп не исключает возможное включение России в число стран-спонсоров терроризма.

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В Конгресс США внесли на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте демократа от штата Калифорния Теда Лье. «Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма», — говорится в документе. Его авторы уточнили, что законопроект призывает усилить экономический ущерб России из-за спецоперации. Вопрос о включении РФ в этот список уже поднимался. В 2019 году сенат США выступил за то, чтобы объявиться РФ «спонсором терроризма». В 2022 году снова сенат Конгресса США заявил, что планирует поставить на рассмотрение этот вопрос. Спустя год госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдеп не исключает возможное включение России в число стран-спонсоров терроризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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