04 июля 2023

Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай подрыва ЗАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар
Рекомендации выпустили после заявления о планах ВСК атаковать ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На случай взрыва на Запорожской АЭС выпущены рекомендации для населения Украины. Об этом заявили в украинском Минздраве после заявление советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа о планируемой атаке на станцию со стороны ВСУ.

«При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее», — говорится в сообщении Минздрава в telegram-канале.

Карчаа отмечал, что 3 июля самолеты вывезли с Южно-Украинской АЭС радиоактивные материалы, которыми начинили боеприпасы. По его словам, их должны сбросить с воздушного судна. При удачно атаке украинская сторона планирует применить «Точку-У» с головкой, начиненной радиоактивными материалами.

Ранее Карчаа заявил, что Киев планирует атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Для этого будут использованы беспилотники-камикадзе и высокоточное оружие.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На случай взрыва на Запорожской АЭС выпущены рекомендации для населения Украины. Об этом заявили в украинском Минздраве после заявление советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа о планируемой атаке на станцию со стороны ВСУ. «При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее», — говорится в сообщении Минздрава в telegram-канале. Карчаа отмечал, что 3 июля самолеты вывезли с Южно-Украинской АЭС радиоактивные материалы, которыми начинили боеприпасы. По его словам, их должны сбросить с воздушного судна. При удачно атаке украинская сторона планирует применить «Точку-У» с головкой, начиненной радиоактивными материалами. Ранее Карчаа заявил, что Киев планирует атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Для этого будут использованы беспилотники-камикадзе и высокоточное оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...