Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай подрыва ЗАЭС 05 июля 2023 в 00:48 Размер текста - 17 + Рекомендации выпустили после заявления о планах ВСК атаковать ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На случай взрыва на Запорожской АЭС выпущены рекомендации для населения Украины. Об этом заявили в украинском Минздраве после заявление советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа о планируемой атаке на станцию со стороны ВСУ. «При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее», — говорится в сообщении Минздрава в telegram-канале. Карчаа отмечал, что 3 июля самолеты вывезли с Южно-Украинской АЭС радиоактивные материалы, которыми начинили боеприпасы. По его словам, их должны сбросить с воздушного судна. При удачно атаке украинская сторона планирует применить «Точку-У» с головкой, начиненной радиоактивными материалами. Ранее Карчаа заявил, что Киев планирует атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Для этого будут использованы беспилотники-камикадзе и высокоточное оружие. На случай взрыва на Запорожской АЭС выпущены рекомендации для населения Украины. Об этом заявили в украинском Минздраве после заявление советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа о планируемой атаке на станцию со стороны ВСУ. «При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее», — говорится в сообщении Минздрава в telegram-канале. Карчаа отмечал, что 3 июля самолеты вывезли с Южно-Украинской АЭС радиоактивные материалы, которыми начинили боеприпасы. По его словам, их должны сбросить с воздушного судна. При удачно атаке украинская сторона планирует применить «Точку-У» с головкой, начиненной радиоактивными материалами. Ранее Карчаа заявил, что Киев планирует атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Для этого будут использованы беспилотники-камикадзе и высокоточное оружие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям