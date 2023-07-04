Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай подрыва ЗАЭС

На случай взрыва на Запорожской АЭС выпущены рекомендации для населения Украины. Об этом заявили в украинском Минздраве после заявление советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа о планируемой атаке на станцию со стороны ВСУ.
«При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее», — говорится в сообщении Минздрава в telegram-канале.
Карчаа отмечал, что 3 июля самолеты вывезли с Южно-Украинской АЭС радиоактивные материалы, которыми начинили боеприпасы. По его словам, их должны сбросить с воздушного судна. При удачно атаке украинская сторона планирует применить «Точку-У» с головкой, начиненной радиоактивными материалами.
Ранее Карчаа заявил, что Киев планирует атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Для этого будут использованы беспилотники-камикадзе и высокоточное оружие.
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