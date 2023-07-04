Пермяков зовут на игру по мотивам громкого телепроекта нулевых

В Перми создатели интеллектуально-развлекательной игры «Мозгобойня» анонсировали новый квиз. Горожан зовут принять участие в игре, вопросы которой будут посвящены музыкальному телешоу «Фабрика звезд», которое особенно было популярным у зрителей в нулевые годы.
«Не спеши терять корни и улетать в небо, мы подготовили для вас кое-что грандиозное! Предлагаем фанатам самого запоминающегося музыкального проекта нулевых вспомнить все классные песни фабрикантов», — пишут организаторы игры в группе «Мозгобойня и Туц Туц QUIZ в Перми» в соцсети «ВКонтакте».
Игра состоится 14 июля в пермском ресторане «Кама». Чтобы принять участие, нужно собрать команду от двух до десяти человек, зарегистрироваться у организаторов и оплатить 400 рублей за каждого участника.
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