Зеленский пообещал наказать сторонников РФ, если вернет утраченные территории

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Владимир Зеленский пригрозил сторонникам РФ в Донбассе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В случае если Украина вернет территории Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народной Республики, которые вошли в состав РФ осенью прошлого года в ходе референдумов, то жителей ожидает судебное следствие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», — заявил Владимир Зеленский в эфире телеканала CNN.

Ранее сообщалось, что жители правобережной части Херсонской области подвергаются репрессиям и террору со стороны ВСУ. Факты жестокого обращения ВСУ и националистов с гражданским населением не раз были основанием для возбуждения уголовных дел.

Россия проводит спецоперацию с февраля 2022 года, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. В ходе СВО в состав РФ по итогам референдумов осенью 2022 года вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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В случае если Украина вернет территории Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народной Республики, которые вошли в состав РФ осенью прошлого года в ходе референдумов, то жителей ожидает судебное следствие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», — заявил Владимир Зеленский в эфире телеканала CNN. Ранее сообщалось, что жители правобережной части Херсонской области подвергаются репрессиям и террору со стороны ВСУ. Факты жестокого обращения ВСУ и националистов с гражданским населением не раз были основанием для возбуждения уголовных дел. Россия проводит спецоперацию с февраля 2022 года, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. В ходе СВО в состав РФ по итогам референдумов осенью 2022 года вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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