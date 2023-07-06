Зеленский пообещал наказать сторонников РФ, если вернет утраченные территории

06 июля 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пригрозил сторонникам РФ в Донбассе Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае если Украина вернет территории Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народной Республики, которые вошли в состав РФ осенью прошлого года в ходе референдумов, то жителей ожидает судебное следствие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Новость по теме Власти Херсона: ВСУ готовятся к расстрелу мирных граждан в городе «Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», — заявил Владимир Зеленский в эфире телеканала CNN . Ранее сообщалось, что жители правобережной части Херсонской области подвергаются репрессиям и террору со стороны ВСУ. Факты жестокого обращения ВСУ и националистов с гражданским населением не раз были основанием для возбуждения уголовных дел. Россия проводит спецоперацию с февраля 2022 года, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. В ходе СВО в состав РФ по итогам референдумов осенью 2022 года вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

В случае если Украина вернет территории Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народной Республики, которые вошли в состав РФ осенью прошлого года в ходе референдумов, то жителей ожидает судебное следствие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», — заявил Владимир Зеленский в эфире телеканала CNN. Ранее сообщалось, что жители правобережной части Херсонской области подвергаются репрессиям и террору со стороны ВСУ. Факты жестокого обращения ВСУ и националистов с гражданским населением не раз были основанием для возбуждения уголовных дел. Россия проводит спецоперацию с февраля 2022 года, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. В ходе СВО в состав РФ по итогам референдумов осенью 2022 года вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.