В Пермском крае за сутки утонули три человека

07 июля 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Происшествия зафиксированы на трех водоемах Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае за прошедшие сутки на водоемах погибли три человека. Оперативная информация опубликована на сайте министерства территориальной безопасности региона. «На водных объектах зарегистрировано три происшествия, в результате которых, к сожалению, погибли три человека», — сказано в сводке ведомства. Уточняется, что происшествия зафиксированы на пруду в поселке Кордон Кишертского округа, а также на реке Мулянка и в заливе реки Васильевка в Перми. Ранее в МЧС по Прикамью предупредили, что в Перми действуют пять оборудованных мест отдыха у воды: Кировский район — правый берег реки Камы по линии ул. Кировоградской между ул. Астраханской и ул. Оборонщиков;

Ленинский район — правый берег реки Камы в районе Коммунального моста;

Мотовилихинский район — территория между ул. Фокинской, ул. Мостовой и Мотовилихинским прудом;

Орджоникидзевский район — левый берег реки Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС»;

Поселок Новые Ляды — левый берег залива реки Сылва. Купание в данных местах купание запрещено, поскольку они не имеют статус пляжа, напоминает ведомство,Оборудованные пляжи открыты в 14 территориях Пермского края.

В Пермском крае за прошедшие сутки на водоемах погибли три человека. Оперативная информация опубликована на сайте министерства территориальной безопасности региона. «На водных объектах зарегистрировано три происшествия, в результате которых, к сожалению, погибли три человека», — сказано в сводке ведомства. Уточняется, что происшествия зафиксированы на пруду в поселке Кордон Кишертского округа, а также на реке Мулянка и в заливе реки Васильевка в Перми. Ранее в МЧС по Прикамью предупредили, что в Перми действуют пять оборудованных мест отдыха у воды: Купание в данных местах купание запрещено, поскольку они не имеют статус пляжа, напоминает ведомство,Оборудованные пляжи открыты в 14 территориях Пермского края.