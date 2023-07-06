06 июля 2023

В Пермском крае за сутки утонули три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, водолаз, река, вода, погружение в воду
Происшествия зафиксированы на трех водоемах Фото:

В Пермском крае за прошедшие сутки на водоемах погибли три человека. Оперативная информация опубликована на сайте министерства территориальной безопасности региона.

«На водных объектах зарегистрировано три происшествия, в результате которых, к сожалению, погибли три человека», — сказано в сводке ведомства. Уточняется, что происшествия зафиксированы на пруду в поселке Кордон Кишертского округа, а также на реке Мулянка и в заливе реки Васильевка в Перми.

Ранее в МЧС по Прикамью предупредили, что в Перми действуют пять оборудованных мест отдыха у воды:

  • Кировский район — правый берег реки Камы по линии ул. Кировоградской между ул. Астраханской и ул. Оборонщиков;
  • Ленинский район — правый берег реки Камы в районе Коммунального моста;
  • Мотовилихинский район — территория между ул. Фокинской, ул. Мостовой и Мотовилихинским прудом;
  • Орджоникидзевский район — левый берег реки Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС»;
  • Поселок Новые Ляды — левый берег залива реки Сылва.

Купание в данных местах купание запрещено, поскольку они не имеют статус пляжа, напоминает ведомство,Оборудованные пляжи открыты в 14 территориях Пермского края.

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В Пермском крае за прошедшие сутки на водоемах погибли три человека. Оперативная информация опубликована на сайте министерства территориальной безопасности региона. «На водных объектах зарегистрировано три происшествия, в результате которых, к сожалению, погибли три человека», — сказано в сводке ведомства. Уточняется, что происшествия зафиксированы на пруду в поселке Кордон Кишертского округа, а также на реке Мулянка и в заливе реки Васильевка в Перми. Ранее в МЧС по Прикамью предупредили, что в Перми действуют пять оборудованных мест отдыха у воды: Купание в данных местах купание запрещено, поскольку они не имеют статус пляжа, напоминает ведомство,Оборудованные пляжи открыты в 14 территориях Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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