В список не попали пляжи Перми
В летний купальный сезон 2023 года в Пермском крае открыто 14 пляжей. Больше всего мест для купания организовано в Добрянке и Пермском муниципальном округе. В Перми пляжи не открыты. Список опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по краю.
Задекларированы были следующие пляжи:
- Пермский муниципальный округ, курорт «Усть-Качка», левый берег Камы;
- Пермский муниципальный округ, деревня Мостовая, пляж «Верде», левый берег Сылвы;
- Пермский муниципальный округ, деревня Мостовая, пляж у кафе «Лето»;
- Пермский муниципальный округ, деревня Мостовая, база отдыха «Спорт»;
- Добрянский городской округ, д. Демидково, ул. Курортная, 1/9, санаторий «Демидково», пляж № 1, левый берег Камы;
- Добрянский городской округ, д. Демидково, ул. Курортная, 1/9, санаторий «Демидково», пляж № 2, левый берег Камы;
- Добрянка, ул. Ленина, 8, пляж «Нептун», правый берег реки Добрянки;
- Добрянка, пляж «Вейк-парк», правый берег реки Вож;
- Добрянка, ул. Береговая, 38, база отдых «Дедюха», левый берег реки Тусь;
- Добрянка, ул. Энергетиков, городской пляж, левый берег Камы;
- Добрянский городской округ, поселок Полазна, городской пляж, левый берег Камы;
- Чайковский, территория Чайковского участкового лесничества, квартал № 62, в близи базы отдыха «Русь», левый берег Камы, Сайгатский залив;
- Чайковский, база отдыха «Русь», р. Кама, левый берег, Сайгатский залив;
- Чайковский, ул. Кабалевского, 9, городской пляж, левый берег Камы, Сайгатский залив;
Пляжный сезон в Перми открылся 15 июня. В прошлом году эксперты Роспотребнадзора проверили более двух десятков мест для купания в регионе, 11 из которых оказались опасными.
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