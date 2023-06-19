В Пермском крае открыли пляжи для купания. Список

20 июня 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

В список не попали пляжи Перми Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В летний купальный сезон 2023 года в Пермском крае открыто 14 пляжей. Больше всего мест для купания организовано в Добрянке и Пермском муниципальном округе. В Перми пляжи не открыты. Список опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по краю. Задекларированы были следующие пляжи: Пермский муниципальный округ, курорт «Усть-Качка», левый берег Камы;

Пермский муниципальный округ, деревня Мостовая, пляж «Верде», левый берег Сылвы;

Пермский муниципальный округ, деревня Мостовая, пляж у кафе «Лето»;

Пермский муниципальный округ, деревня Мостовая, база отдыха «Спорт»;

Добрянский городской округ, д. Демидково, ул. Курортная, 1/9, санаторий «Демидково», пляж № 1, левый берег Камы;

Добрянский городской округ, д. Демидково, ул. Курортная, 1/9, санаторий «Демидково», пляж № 2, левый берег Камы;

Добрянка, ул. Ленина, 8, пляж «Нептун», правый берег реки Добрянки;

Добрянка, пляж «Вейк-парк», правый берег реки Вож;

Добрянка, ул. Береговая, 38, база отдых «Дедюха», левый берег реки Тусь;

Добрянка, ул. Энергетиков, городской пляж, левый берег Камы;

Добрянский городской округ, поселок Полазна, городской пляж, левый берег Камы;

Чайковский, территория Чайковского участкового лесничества, квартал № 62, в близи базы отдыха «Русь», левый берег Камы, Сайгатский залив;

Чайковский, база отдыха «Русь», р. Кама, левый берег, Сайгатский залив;

Чайковский, ул. Кабалевского, 9, городской пляж, левый берег Камы, Сайгатский залив; Пляжный сезон в Перми открылся 15 июня. В прошлом году эксперты Роспотребнадзора проверили более двух десятков мест для купания в регионе, 11 из которых оказались опасными.

В летний купальный сезон 2023 года в Пермском крае открыто 14 пляжей. Больше всего мест для купания организовано в Добрянке и Пермском муниципальном округе. В Перми пляжи не открыты. Список опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по краю. Задекларированы были следующие пляжи: Пляжный сезон в Перми открылся 15 июня. В прошлом году эксперты Роспотребнадзора проверили более двух десятков мест для купания в регионе, 11 из которых оказались опасными.