06 июля 2023

Силовики раскрыли детали уголовного дела, в котором замешан чиновник пермского минтранспорта

Пермское СУ СК: чиновник минтранспорта получил взятку через посредника
© Служба новостей «URA.RU»
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Ейск, дом, пострадавший в результате падения самолета. Ейск, следственный комитет, следователь, ейск
Следственное управление СУ СК по Прикамью возбудило дело по факту взяточничества Фото:

Руководителю управления автодорог и транспорта министерства транспорта Прикамья Андрей Угольков предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Детали уголовного дела приводятся в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. По версии силовиков, чиновник получил взятку в размере 15 млн рублей через посредника.

«По данным следствия, в июле—августе 2022 года и июне 2023 года житель города Перми, действуя по поручению обвиняемого, выступая посредником, получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег для дальнейшей их передачи должностному лицу», — сообщает СУ СКР по Прикамью.

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю Уголькову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В момент получения второй части взятки посредник и взяткодатель были задержаны оперативниками УФСБ по Пермскому краю. Свою вину в инкриминируемом преступлении Угольков не признал.

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Руководителю управления автодорог и транспорта министерства транспорта Прикамья Андрей Угольков предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Детали уголовного дела приводятся в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. По версии силовиков, чиновник получил взятку в размере 15 млн рублей через посредника. «По данным следствия, в июле—августе 2022 года и июне 2023 года житель города Перми, действуя по поручению обвиняемого, выступая посредником, получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег для дальнейшей их передачи должностному лицу», — сообщает СУ СКР по Прикамью. Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю Уголькову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В момент получения второй части взятки посредник и взяткодатель были задержаны оперативниками УФСБ по Пермскому краю. Свою вину в инкриминируемом преступлении Угольков не признал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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