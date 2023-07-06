Силовики раскрыли детали уголовного дела, в котором замешан чиновник пермского минтранспорта

Руководителю управления автодорог и транспорта министерства транспорта Прикамья Андрей Угольков предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Детали уголовного дела приводятся в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. По версии силовиков, чиновник получил взятку в размере 15 млн рублей через посредника.
«По данным следствия, в июле—августе 2022 года и июне 2023 года житель города Перми, действуя по поручению обвиняемого, выступая посредником, получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег для дальнейшей их передачи должностному лицу», — сообщает СУ СКР по Прикамью.
Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю Уголькову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В момент получения второй части взятки посредник и взяткодатель были задержаны оперативниками УФСБ по Пермскому краю. Свою вину в инкриминируемом преступлении Угольков не признал.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.