Силовики раскрыли детали уголовного дела, в котором замешан чиновник пермского минтранспорта

Пермское СУ СК: чиновник минтранспорта получил взятку через посредника

07 июля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Следственное управление СУ СК по Прикамью возбудило дело по факту взяточничества Фото: Сергей Белов © URA.RU Руководителю управления автодорог и транспорта министерства транспорта Прикамья Андрей Угольков предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Детали уголовного дела приводятся в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. По версии силовиков, чиновник получил взятку в размере 15 млн рублей через посредника. «По данным следствия, в июле—августе 2022 года и июне 2023 года житель города Перми, действуя по поручению обвиняемого, выступая посредником, получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег для дальнейшей их передачи должностному лицу», — сообщает СУ СКР по Прикамью. Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю Уголькову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В момент получения второй части взятки посредник и взяткодатель были задержаны оперативниками УФСБ по Пермскому краю. Свою вину в инкриминируемом преступлении Угольков не признал.

Руководителю управления автодорог и транспорта министерства транспорта Прикамья Андрей Угольков предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Детали уголовного дела приводятся в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. По версии силовиков, чиновник получил взятку в размере 15 млн рублей через посредника. «По данным следствия, в июле—августе 2022 года и июне 2023 года житель города Перми, действуя по поручению обвиняемого, выступая посредником, получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег для дальнейшей их передачи должностному лицу», — сообщает СУ СКР по Прикамью. Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю Уголькову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В момент получения второй части взятки посредник и взяткодатель были задержаны оперативниками УФСБ по Пермскому краю. Свою вину в инкриминируемом преступлении Угольков не признал.