Река, где выловили большую рыбу, имеет протяженность 36 километров
Житель Коркино выловил огромную щуку в реке Биргильда (Сосновский район, Челябинская область), протяженность которой составляет 36 километров. Кадрами своего первого трофея мужчина поделился в социальных сетях.
«Ну вот и мой первый трофей! Бергильдовские разливы!» — сообщил Олег Л. в telegram-канале рыбацкого комитета.
Ранее рыбак из Кусы поймал гигантскую щуку в Долгобродском водохранилище вблизи Верхнего Уфалея (Челябинская область). Подробности рыбалки мужчина тогда не раскрыл.
Мужчина поймал свой первый трофей в реке Биргильда
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