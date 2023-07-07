Челябинец выловил огромную щуку в маленькой реке. Фото

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Республика Казахстан. архив. Пермь, рыбак, спининг, рыбалка с лодки, озеро балкаш
Река, где выловили большую рыбу, имеет протяженность 36 километров Фото:

Житель Коркино выловил огромную щуку в реке Биргильда (Сосновский район, Челябинская область), протяженность которой составляет 36 километров. Кадрами своего первого трофея мужчина поделился в социальных сетях.

«Ну вот и мой первый трофей! Бергильдовские разливы!» — сообщил Олег Л. в telegram-канале рыбацкого комитета.

Ранее рыбак из Кусы поймал гигантскую щуку в Долгобродском водохранилище вблизи Верхнего Уфалея (Челябинская область). Подробности рыбалки мужчина тогда не раскрыл.

Мужчина поймал свой первый трофей в реке Биргильда
Мужчина поймал свой первый трофей в реке Биргильда
Фото:

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Житель Коркино выловил огромную щуку в реке Биргильда (Сосновский район, Челябинская область), протяженность которой составляет 36 километров. Кадрами своего первого трофея мужчина поделился в социальных сетях. «Ну вот и мой первый трофей! Бергильдовские разливы!» — сообщил Олег Л. в telegram-канале рыбацкого комитета. Ранее рыбак из Кусы поймал гигантскую щуку в Долгобродском водохранилище вблизи Верхнего Уфалея (Челябинская область). Подробности рыбалки мужчина тогда не раскрыл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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