Челябинец выловил огромную щуку в маленькой реке. Фото

07 июля 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Река, где выловили большую рыбу, имеет протяженность 36 километров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Коркино выловил огромную щуку в реке Биргильда (Сосновский район, Челябинская область), протяженность которой составляет 36 километров. Кадрами своего первого трофея мужчина поделился в социальных сетях. «Ну вот и мой первый трофей! Бергильдовские разливы!» — сообщил Олег Л. в telegram-канале рыбацкого комитета. Ранее рыбак из Кусы поймал гигантскую щуку в Долгобродском водохранилище вблизи Верхнего Уфалея (Челябинская область). Подробности рыбалки мужчина тогда не раскрыл. Мужчина поймал свой первый трофей в реке Биргильда Фото: Олег Л. в telegram-канале рыбацкого комитета

Житель Коркино выловил огромную щуку в реке Биргильда (Сосновский район, Челябинская область), протяженность которой составляет 36 километров. Кадрами своего первого трофея мужчина поделился в социальных сетях. «Ну вот и мой первый трофей! Бергильдовские разливы!» — сообщил Олег Л. в telegram-канале рыбацкого комитета. Ранее рыбак из Кусы поймал гигантскую щуку в Долгобродском водохранилище вблизи Верхнего Уфалея (Челябинская область). Подробности рыбалки мужчина тогда не раскрыл.